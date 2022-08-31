بروتوكول تعاون بين معهد تدريب الموانئ وحديد عز على تدريب عدد من الكوادر البشرية

اتفقت شركة حديد عز على تدريب عددا من كوادرها الخاصة بعملية الشحن والتفريع، وذلك بمعهد تدريب الموانئ بالإسكندرية “التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” .

وكشف مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ أنه تم استقبال وفد من قبل شركة حديد اليوم “الأربعاء”، وذلك برئاسة المهندس خالد إبراهيم المدير التنفيذي لإدارة تداول المواد بشركة حديد عز، وذلك بهدف التعرف عن قرب عن الإمكانيات التدريبية للمعهد.

وكان في استقبال وفد الشركة الدكتور عصام الدين مصطفى رئيس قسم البرامج التعاقدية والتسويق بالمعهد، والمهندس هشام حمدي رئيس قسم محاكيات معدات الموانئ بالمعهد، حيث تم تفقد محاكي الأوناش والشاحنات والمعامل الهندسية، ثم تم عقد لقاء بحضور دكتور محمد بهنسي مدير إدارة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء ودكتور جمال عبدالناصر مدير ادارة التعليم والتدريب بقاعة الاجتماعات لبحث أوجه التعاون وكيفية الإستفادة من إمكانيات وخبرات المعهد في تدريب العاملين بالأوناش والمعدات بالشركة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفين على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد والشركة لتدريب العاملين.

يذكر إنه في وقت سابق زار وفد من معهد تدريب الموانئ الشركة للتعرف على إحتياجاتهم التدريبية، حيث يملك معهد تدريب الموانئ مجموعة من أحدث المحاكيات للأوناش والشاحنات في مصر والشرق الأوسط.

يذكر أن شركة حديد عز من أهم الشركات العاملة في نشاط الشحن والتفريغ في نشاط الصب الجاف الغير نظيف بميناء الإسكندرية والدخيلة، ولديه أرصفة متخصصة في هذا الشأن.

وفي نفس السياق وفي إطار التدريب العملي للدارسين من منتسبي المنطقة الحرة بمصراته بدولة ليبيا، زار مجموعة من الدارسين ببرنامج (تأهيل راصد بحري للعمل ببرج حركة السفن) صباح اليوم الهيئة وشملت الزيارة البرج الرداري وأحد القاطرات بالإضافة لمتحف الميناء .

رافق الزيارة من المعهد محمود فرحات رئيس قسم العلاقات العامة ومن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية شيماء عبدالحميد، و أمل عرفة، والمهندسة سحر عبداللطيف، وقد أبدى الدارسون إعجابهم بما شاهدوه، وعبروا عن الاستفادة الكبيرة التي تحصلت لديهم من هذه الزيارة العملية.

جدير بالذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية ينفذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الموانئ، وتشمل شقا نظريا وآخر عمليا تطبيقيا.

من ناحية أخرى، بدأ معهد تدريب الموانئ خلال اليومين الماضيين تنفيذ ورشة عمل بعنوان (التسجيل المسبق للشحنات ACI) بنظام الدمج بين الحضور الفعلي والبث المباشر وبالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS حيث شارك في الورشة عدد كبير من المهتمين والمتخصصين سواء بالحضور بمقر المعهد او من خلال منصة زووم.

وقد تطرقت الورشة لموضوعات ذات أهمية منها التحول الرقمي في الموانئ البحرية، والآثار الناتجة عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في ظل التحول الرقمي، إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وقد حاضر في تلك الورشة مجموعة من الخبراء منهم الدكتور جمال عبدالناصر مدير ادارة التعليم والتدريب بالمعهد، والدكتور أنطون شفيق مدير عام جمارك الدخيله سابقا، وسامح عاطف نجيب رئيس الادارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي، والمهندس أحمد عماد و م. أحمد مصطفى من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS وقد حقق الورشة الهدف منها بالتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات وإجراءاته.

ويأتي نظام (ACI) فى إطار التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية بتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات والمشروعات لتقود مصر نحو الجمهورية الجديدة، كما أنه يأتي فى إطار تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية للرقمية وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ويؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.