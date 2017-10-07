بروتوكول تعاون بين مصر وإيطاليا لدفع حركة السياحة

دعاء محمودعقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعًا مع "Dorina Bianchi" نائبة وزير الثقافة الإيطالية والمسئولة عن ملف السياحة، اليوم السبت، بحضور السفير المصري هشام بدر، والمستشار السياحي المصري عماد فتحي.جاء ذلك علي علي هامش زيارته للفاتيكان لاعتماد مسار العائلة المقدسة، فِي إطار الفعاليات التي قام

دعاء محمود

عقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعًا مع “Dorina Bianchi” نائبة وزير الثقافة الإيطالية والمسئولة عن ملف السياحة، اليوم السبت، بحضور السفير المصري هشام بدر، والمستشار السياحي المصري عماد فتحي.

جاء ذلك علي علي هامش زيارته للفاتيكان لاعتماد مسار العائلة المقدسة، فِي إطار الفعاليات التي قام بها المكتب السياحي بروما من عقد لقاءات مهنية مع ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص بإيطاليا.

وقال راشد إنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين يهدف إلى زيادة حركة السياحة البينية بين مصر وإيطاليا، مؤكداً على أهمية توقيع مثل هذا البروتوكول الذي سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا.

من ناحيتها، أكدت Bianchi عن استعداد بلادها للتعاون مع مصر في مجال السياحة، في إطار توجه إيطاليا للتعاون مع دول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات التي تتم على مستوى الحكومات تعمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب.

وأشارت إلى حب الشعب الإيطالي لمصر، ورغبتهم في السفر إليها لما تذخر به من مقومات جذب حضارية وثقافية، وما تتميز به من تنوع في منتجها السياحي.

وقال السفير هشام بدر، إنه سيبدأ في إتخاذ الخطوات الفعلية لإعداد مذكرة التفاهم، وتوقيع بروتوكول التعاون وعرضها علي الجانب الإيطالي.