شهدالفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وبنك مصر في مجال التحصيل الإلكتروني.

بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي

ومن جانبه قال محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هذا التوقيع يعد تعزيزًا لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

وحقق بنك مصر نسبة نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 79% والمواقع الإلكترونية بنسبة 100%، ورمز الاستجابة السريع بنسبة 146%) بإجمالي عدد 440 ألف نقطة بيع وأكثر من 2000 موقع إلكتروني و1.5 مليون محفظة الكترونية وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة السريع.

وتوسع البنك في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على إطلاق بنك مصر أول بنك رقمي، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر،.

كما يقوم بنك مصر بالدخول في العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات والوصول إلى مجتمع لا نقدي.

وأعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في كلمته التي ألقاها خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وبنك مصر، عن امتنانه بتوقيع البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الكيانين الكبيرين اللذين يجمعهما اسم الوطن ويربطهما تاريخ عريق، ويعد استكمالاً لفكر رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب باشا صاحب فكرة تأسيس بنك مصر عام 1920 ومصر للطيران عام 1932.

مضيفًا أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لتقديم خدمة متكاملة لعملائها، موضحًا أنه جاري التنسيق بين الشركة الوطنية مصر للطيران وبنك مصر لتحقيق مزيد من التعاون التجاري خلال الفترة القادمة، كما أنه يعزز حرص أثنين من أكبر الكيانات الاقتصادية على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية بين قطاع الطيران والمنظومة المصرفية.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين بنك مصر والشركة الوطنية مصر للطيران في مجال المدفوعات الإلكترونية، يتيح تقديم العديد من الخدمات للعملاء منها؛ التحصيل الإلكتروني من خلال كافة قنوات التحصيل المختلفة ” نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) – الموقع الإلكتروني”؛ حيث يتم الربط بين بنك مصر والمنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وإتاحة الدخول على الموقع من أي مكان سواء من داخل مصر أو من الخارج والحجز وسداد القيم المستحقة، مع توفير آلات POS من بنك مصر بأحدث تكنولوجيا نقاط البيع الإلكترونية التي تتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وذلك لكل مكتب من مكاتب الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإتاحة إمكانية إرسال Payment Link على البريد الإلكتروني للعملاء للدفع من خلال موقع مصر للطيران.

ويتيح البروتوكول لعملاء بنك مصر حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية عدد من العروض المميزة منها؛ تقسيط تذاكر الطيران بأسعار فوائد مميزة سواء المنفذة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مصر للطيران أو من خلال أي مكتب من المكاتب التابعة للشركة داخل مصر.

ويتيح البروتوكول العديد من المزايا والخصومات لكبار عملاء بنك مصرBM VIP منها التمتع بخصم 10 % على أسعار تذاكر رحلات الطيران، خصم 25% على رسوم الوزن الزائد للحقائب، والتمتع بخصم 10 % على ترقية الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال وذلك على جميع الرحلات الدولية من خلال مكاتب شركة مصر للطيران على مستوى الجمهورية.