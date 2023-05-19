بروتوكول تعاون بين «مصر الخير» و«القومي للبحوث» لرعاية المنظمات الأهلية الخضراء

وقع

القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ومركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، لدعم تنفيذ أنشطة المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي التابع لمؤسسة مصر الخير، في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقع البروتوكول كل من الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير،

حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية، الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ،والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

المركز القومي للبحوث يهتم في المقام الأول بخدمة الاقتصاد الوطني

وقال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز القومي للبحوث يهتم في المقام الأول بخدمة الاقتصاد الوطني من جميع النواحي.

وأضاف درويش، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين معاهد المركز القومي للبحوث وقطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخيرعن اعتزازه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بما يضمه من علماء أجلاء، ويرى أن البرتوكول هو بداية تعاون مثمر مع المركز في قطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة ومنها قطاعات الصحة والجمعيات الأهلية ومناحي الحياة والغارمين وقطاع التعليم والبحث العلمي.

وأضاف رفاعي، أنه بموجب البروتوكول، ستتابع مؤسسة مصر الخير إدارة وتنفيذ ومتابعة أنشطة مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء، مع تقديم الدعم الفني المؤسسي لتطوير المنظمات الأهلية وفق قواعد البيانات التي يمتلكها قطاع تطوير الجمعيات باالمؤسسة، فضلا عن تقديم الدعم الفني المؤسسي لتطوير المنظمات الأهلية لتحسين أداء المنظمات الأهلية وربطها بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم تأهيل الكوادر العاملة بالعمل الأهلي في مجال التنمية المحلية المستدامة والعمل المناخي، مع إعداد وتصميم وإدارة نظم الاعتماد للمنظمات الأهلية الخضراء وإصدار شهادات به، بالإضافة إلى إطلاق وإدارة منح صغيرة للمبادرات الشبابية المجتمعية في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي وبالتعاون مع الجهات المانحة والمختصة.

وأضافت الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن البروتوكول يخدم التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وهي قضية عالمية وأقليمية وبالطبع محليه ، مشيره الى ان التعاون مع برامج مؤسسة مصر الخير والقوافل التي يتم تنظيمها على مستوى القطاعات المختلفة سيزيد مخرجات مركز التميز للتغيرات المناخية قوه بدافع المساعده فى تفهم قضايا التغيرات المناخية والعمل على حلها ليس بحثيا فقط ولكن مجتمعياً.