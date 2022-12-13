بروتوكول تعاون بين «مجلس الصحة البحريني» و«هيئة الشراء الموحد»

تختتم اليوم فعاليات أعمال مؤتمر ومعرض المنامة الصحي الأول “منامة هيلث”، والذي استمر لمدة 4 أيام، بتنظيم مشترك بين مصر والبحرين، وتحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للصحة البحرينية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، والهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، لتبادل الخبرات والتعاون في مجال شراء المستحضرات والأجهزة الطبية.

من جانبه قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن مصر حريصة علي نقل وتبادل خبراتها مع كافة الدول وتحديدا الدول الشقيقة، ومن هنا جاءت المشاركة الفعالة لمصر في معرض ومؤتمر المنامة هيلث في ظل العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين مصر والبحرين وأهمية ترجمة ذلك بعلاقات اقتصادية قوية وفتح آفاق جديدة للتعاون الإستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال اللواء طبيب حازم خميس، نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي، مدير مستشفي وادي النيل، إن تنظيم هذا الحدث الصحي الكبير يساعد في تسليط الضوء علي الإنجازات التي تشهدها مصر علي مستوي قطاعات الرعاية والخدمات الصحية وكذلك الصناعات الطبية والدوائية وغيرها.

وأشاد بالتواجد القوي من الجانب المصري علي مستوي الأطباء والخبراء بالمؤتمر والمعرض الدولي وكذلك مشاركة العديد من الشركات والمصانع العاملة في مجالات التصنيع الطبي، ما يعطي فرصة للدخول في شراكات استثمارية وتجارية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض المنامة الصحي تضمن عددا من الجلسات والمحاضرات الخاصة ببعض الملفات الرئيسية التي من بينها مجالات الطب المخبري، و الطب الرياضي، و طب الأسنان، و الطب الصيدلي، و الطب الباطني، الهندسة الطبية الحيوية.

وأكد العميد مهندس أحمد عبد الوهاب مستشار هيئة الشراء الموحد، علي عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين، الأمر الذي يستوجب توطيد أواصر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وعلي رأسها المجال الصحي.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث يرسم خارطة طريق قوية ويفتح الآفاق أمام تحقيق التنسيق بين كافة الأطراف المعنية ويدعم الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية.

ومن جهتها أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين، أهمية توطيد العلاقات مع الجانب المصري، مشيدة بالتطور اللافت الذي تشهده المنظومة الصحية المصرية.

وأشارت الي أن مؤتمر المنامة الصحي سيصبح منصة فكرية وعلمية لتبادل أحدث تطورات القطاع الصحي لافتة الي مشاركة نحو 130 متحدثاً من البحرين ومصر ودول مجلس التعاون وعدة دول منها الهند وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، في الدورة الاولي له التي تجري فعالياتها الاسبوع الحالي.

وأكد الدكتور عمر عبد العزيز مدير المكتب الفني لهيئة الشراء الموحد أن هذا التعاون يعزز من التبادل التجاري في المجال الطبي بين مصر والبحرين ويساعد بقوة في تبادل الخبرات وتحسين جودة الرعاية الصحية في البلدين.

وقال محمد كامل رئيس شركة سباين ميديكال المصرية لتنظيم المعارض، ان المعرض سيكون بمثابة ملتقي دولي يعقد سنويا بحضور كافة الخبراء والمسئولين وشركات الاجهزة الطبية لبحث سبل التعاون وتوقيع الاتفاقيات بين مملكة البحرين ومصر.

وأشار الي انه يضم في دورته الحالية أكثر من 100 شركة، من بينها 30 شركة مصرية عاملة في المجالات الطبية والصحية المختلفة.

وقال زكريا كامل مدير شركة سباين ميديكال إن هذا الحدث السنوي سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة والمستلزمات الطبية ومرافق المستشفيات المتكاملة وغرف العمليات في مختلف الدول المحيطة.

وأكد ماجد عبدالصادق مدير التسويق أن المؤتمر ضم نحو 15 ورشة عمل تحت قبة واحدة وسط مشاركة أكثر من 700 مشاركاً من مختلف الدول.

وقال المهندس مروان اسماعيل رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات إن الحدث الدولي الذي تنظمه مصر والبحرين فرصة مميزة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في المجال الصحي.

وأوضحت حنان القاضي مدير العلاقات العامة بشركة سباين ميديكال أن المعرض شهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والبحرينية لزيادة التعاون الاقتصادي وبحث فرص زيادة التجارة في القطاع الطبي .