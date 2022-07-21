بروتوكول تعاون بين «قطاع الأعمال» و«التضامن» ومؤسسة النداء لاستغلال مصنع مغلق بالفيوم

وقع كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة حندوسة رئيس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، بروتوكول تعاون لاستغلال مصنع غزل مغلق منذ سنوات بمحافظة الفيوم.

ويستهدف التعاون توفير فرص تشغيل لنحو 3676 سيدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخريج المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل” وعدم الاعتماد عليه فقط، من خلال توفير فرص كسب ودخل شهري منتظم وحمايتهم تأمينيا، والتوسع في تنمية مهاراتهم ودمجهم بقوة في سوق العمل.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن استغلال الأصول يعد أحد محاور إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، حيث إن المشروع محل البروتوكول يتمثل فى استغلال مصنع بمساحة 21 ألف متر مملوك لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتأهيله لإنشاء مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمحافظة الفيوم، فى صورة مجموعة من الورش للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات خلقا لفرص العمل، وأن محافظة الفيوم، من أكثر المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث، الذين يمثلون فئة العمالة المطلوبة لصناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص من موردين ومنفذين ومشترين بقطاع المفروشات والملابس الجاهزة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المشروع يتم تمويله من برنامج “فرصة” بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 58 مليون جنيه تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل، علما بأن أغلبهم من السيدات اللاتي تشملهن خطة تخريج المستفيدين من الدعم النقدي.

وأشارت إلي أنه في هذه المرحلة تم الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام على أن يتم إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بالفيوم المُعطَل والمقام على مساحة 21 ألف متر مربع بما يشمل 14ورشة إنتاج تعمل بالتوازي، لتدريب وتشغيل 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضا حاملي أسهم فى كيان إنتاجي سوف يتم إنشاؤه لضمان استمرارية التشغيل، و ذلك عن طريق الحصة العينية التي تخصصها وزارة التضامن (برنامج فرصة) لكل مشتغل والتي تقدر بخمسة عشر ألف جنيه.

وأفادت القباج بأن مؤسسة “النداء” تمثل الشريك التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي التي سوف تتولى عملية التدريب والمتابعة للمستهدفين من التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء فترة المشروع والوصول بهم للدمج فى الكيان الإنتاجي المقرر تأسيسها لضمان استمراريتهم في العمل والتوسع فى التشغيل والإنتاج مستقبلاً، كما ستوقع مؤسسة “النداء” شراكات تعاقدية مع كبار ممثلي القطاع الخاص بصناعة الملابس والمنسوجات، وذلك لتقديم أحدث التقنيات الخاصة بتصميم الملابس وتشغيلها وأيضا استيعاب الإنتاج وتسويقه.

في حين أشارت الدكتورة هبة حندوسة ممثلة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”إلى أن “النداء” مؤسسة أهلية تعمل فى مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا ولديها سابقة أعمال و خبرة تزيد عن عشر سنوات فى تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يوفر هذا المشروع فرصة تشغيل لنحو 3000 عامل أغلبهم من السيدات و الفتيات.

ومن المقرر أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تجهيز المصنع التابع لها بمحافظة الفيوم إنشائيا ليسع 14 ورشة إنتاج منفصلة تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، تم تأجير 10 ورش منها بالفعل لمؤسسة النداء التي تتولى ادارة وتنفيذ المشروع محل البروتوكول ضمن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 4 ورش أخرى يتم تأجيرها لمستثمر خارج إطار هذا البروتوكول، ليقوم بتأثيث الورش والتشغيل، بعد تدريب العاملين. كما تتولى الوزارة ترشيح وتعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة للتعاقد على تشغيل الورش / المشروعات الصغيرة، وشراء إنتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلية أو لأغراض التصدير.

مؤسسة الندا

فيما تقوم وزارة التضامن بتمويل المشروع من خلال برنامج فرصة مع الإشراف والمتابعة علي تنفيذ الطرف الثالث (مؤسسة النداء) لالتزاماته بتنفيذ وإدارة المشروع، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة للأفراد العاملين بالمصنع والمنتظر تخريجهم من برنامج “تكافل” بعد ستة أشهر من بدء عملهم، مع أهمية شمولهم في التأمينات الاجتماعية، و حصول السيدات على رعاية الصحة الإنجابية وأدوات تنظيم أسرة مجانية، والتحقق من استمرار أطفالهم بالمدارس، بالإضافة إلى السعي في إنشاء أكثر من حضانة بجوار المصنع لتسهيل ظروف عمل السيدات.

وتقوم مؤسسة النداء باستخدام المنحة التى تم تخصيصها لها من وزارة التضامن في إطار برنامج فرصة، واختيار السيدات الصالحات للعمل فى المشروع وتنفيذ التدريب اللازم لهن من حيث الجوانب الفنية (صناعة الملابس الجاهزة)، والإدارية (ريادة الأعمال)، إلى جانب توريد وتركيب الآلات والماكينات للوحدات الإنتاجية فى الورش العشر المؤجرة لها.

كما تقوم المؤسسة بتأسيس شركة لكل وحدة إنتاجية (أو أكثر) واختيار أفضل السيدات – من بين العاملات فى كل ورشة – اللاتى يتمتعن بمهارات ريادة الأعمال، للمشاركة فى إدارة المشروع في المستقبل، ضمانا للاستدامة، والتعاقد مع مستثمرين من القطاع الخاص فى مجال صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، لشراء وتسويق منتجات الورش المخصص إنتاجها لكل منهم.