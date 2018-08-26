بروتوكول تعاون بين فرصنا ووزارة التضامن‎

وقعت اليوم شركة البشرسوفت المالكة لموقع "فرصنا" الرائد في مجال التوظيف والذي يعد همزة الوصل الحقيقية بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف المشاركة في مبادرة "فرصة" التي تتبناها الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة.وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي: "إن

وقعت اليوم شركة البشرسوفت المالكة لموقع “فرصنا” الرائد في مجال التوظيف والذي يعد همزة الوصل الحقيقية بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف المشاركة في مبادرة “فرصة” التي تتبناها الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي: “إن الوزارة أطلقت برنامج “فرصة” في أغسطس 2017 بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلي وتقليل مستويات البطالة في المحافظات المستهدفة، مشيرة إلى أنه يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 2 مليون و250 ألف أسرة.

وأضافت أن برنامج فرصة يهدف لتوفير فرص عمل للفئات المستهدفة سواء بعض الآسر التي تم رفضها من برنامج تكافل وكرامة بسبب عدم الاستحقاق لكنها تحتاج إلى العمل، كما يتم إتاحة فرص للتأهيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدرتها على أعمال منتجة.

وأشارت إلى أن الأولوية فى الفرص المعلن عنها ستكون لأبناء أسر تكافل وكرامة التى تمتلك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة حول الخصائص الاجتماعية لهم وسوف يتم الاتصال بهم عبر أكثر من وسيلة لحثهم على الاستفادة من هذه الوظائف ، وكذلك الأسر التى تقدمت للحصول على تكافل وكرامة ولم تتمكن من الحصول على الدعم لأسباب تتعلق بعدم انطباق الشروط الخاصة بالبرنامج كما سيتم منح الأشخاص ذوي الاعاقة أولوية في الحصول على الوظائف التي تناسب قدراتهم”.

وأكد المهندس أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البشرسوفت إننا فخورون بالتعاون والعمل مع وزارة التضامن الإجتماعي في تخفيف العبء عن الحكومة المصرية من خلال توفير فرص عمل لدى القطاع الخاص ومحاربة الفقر والتغلب على مشكلة البطالة، حيث تعكف “فرصنا” من خلال مبادرة فرصة إلى مساعدة أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل ن حيث تقوم فرصنا بتحديث قاعدة بيانات الباحثين عن العمل كخطوة اولى ثم تقوم بمساعدتهم في الوصول للشركات من شركاء أعمال وزارة التضامن وكذلك تزويد شبكة الشركات التابعة لفرصنا للزيادة من فرص توظيفهم”.

أضاف شريف :”أنه بناءً على هذه الشراكة سيقوم موقع “فرصنا” بربط قاعدة البيانات المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الإجتماعي بالوظائف المتاحة على موقعه الالكتروني والتي تتجاوز أكثر من ٣٠ ألف فرصة عمل في المتوسط شهريًا بالإضافة الى الفرص التي سيقوم شركاء الوزارة بالإعلان عنها على الموقع، مشيرا إلى أن فرصنا قامت بإنشاء صفحة عبر موقعها الإلكتروني لوزارة التضامن وتجمع هذه الصفحة كافة وظائف شركاء الوزارة وذلك بهدف تسهيل الوصول إليها من الباحثين عن العمل”، أما عن الباحثين عن العمل الذين يجدون صعوبة في التسجيل بشكل مباشر على الموقع، فرصنا يوفر رقم مختصر ١٩٩١٦ وفريق كامل من خبراء التوظيف الذين يساعدون الباحثين عن العمل في تسجيل بياناتهم على الموقع والتقديم على الوظائف التي تناسبهم.

يذكر أنه سجل على فرصنا أكثر من مليون باحث عن العمل منذ أن تم انشائه وهم في زيادة مستمرة، ويضم الموقع أكثر من ١٠ آلاف شركة تقوم بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها، وقد ساعد الموقع حتى الآن اكثر من ٧٠ ألف باحث عن العمل في سعيهم للوصول إلى فرصة عمل لائقة ويهدف الى مساعدة مليون باحث عن العمل بحلول عام ٢٠٢٠.