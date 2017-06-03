بروتوكول تعاون بين فالكون وبنك الطعام المصري

المال - خاص وقعت مجموعة "فالكون" لخدمات الأمن والحراسة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى، لتقديم المساعدة للبنك فى تأمين وتركيب كاميرات مراقبة وأعمال النظافة لكافة فروعه. وفي نفس الإطار، تشارك مجموعة فالكون فى تعبئة الكراتين الشهرية لبنك الطعام المصرى طوال شهر رمضان، وذلك فى

المال – خاص

وقعت مجموعة “فالكون” لخدمات الأمن والحراسة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى، لتقديم المساعدة للبنك فى تأمين وتركيب كاميرات مراقبة وأعمال النظافة لكافة فروعه.

وفي نفس الإطار، تشارك مجموعة فالكون فى تعبئة الكراتين الشهرية لبنك الطعام المصرى طوال شهر رمضان، وذلك فى إطار حرص المجموعة على المشاركة فى الأعمال الخيرية لتقديم المساعدة لأبناء الوطن، ودعم الجمعيات التنموية فى أداء دورها لخدمة المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمحتاجين.

وتطوع عدد كبير من موظفى مجموعة فالكون، بقيادة شريف خالد، الرئيس التنفيذى للمجموعة، فى تعبئة الكراتين الشهرية لبنك الطعام، وتفقد عملية جمع محتويات الكراتين وتوزيعها، الذي أبدى استعداد المجموعة لتقديم كافة المساعدات التى يحتاجها البنك، وهو ما لاقى استحسان الأخير الذى دعا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، باقى الشركات للمشاركة.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة فالكون لخدمات الأمن والحراسة، إن مشاركة موظفى المجموعة فى الأعمال الخيرية لتنمية المجتمع على رأس المسئولية المجتمعية للمجموعة، مشيدًا بدور بنك الطعام فى استدامة توزيع الكراتين لمساندة الأسر الفقيرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأشار إلى أن المجموعة رسخت مبدأ التكافل الاجتماعي داخلها، وتقدم المجموعة برامج لمساعدة العاملين بها لتحسين دخلهم، منها توزيع السلع الأساسية قبل الأعياد والمواسم، وصرف حوافز عينية ومادية للمحتاجين، وتوفير رعاية صحية متميزة لكافة العاملين، وتحمل نفقات علاج وصرف مكافآت ضخمة للمصابين بسبب حوادث عمل.

يذكر أن مجموعة فالكون للأمن والحراسة، تأسست عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التى تقدم خدمات أمنية متكاملة.

وتقدم الشركة التغطية بـ28 محافظة عبر 13 فرعًا فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويعمل بها 22 ألف موظف، وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة فى مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة المشروعات.

وحصلت الشركة على العديد من الجوائز العالمية، مثل: جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو (عام 2013)، وشهادة الأيزو 9002/2008 (عام 2012)، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التى تقدم خدمات أمنية فى مصر(عام 2009)، وشهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008. والأيزو 9001/2001 عام 2008.