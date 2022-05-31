بروتوكول تعاون بين غرفتي الإسكندرية وبولندا لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية، يانوش ويسنيوسكي، وممثل شركة المحاماة البولندية جاسيك بينياك، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين، بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفينومن جانبه، قدم السيد الأستاذ أحمد حسن نائب رئيس “غرفة الإسكندرية”، في بداية اللقاء نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال عام 2022، في احتفالية رسمية.

وأكد ضرورة العمل بين الجانبين المصري والبولندي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأنه وصل في عام 2021 إلى يزيد عن 700 مليون دولار، ما يعد ذلك مؤشر إيجابي للعمل على زيادة هذا الرقم، وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية العمل سويًا والتعاون خاصة في ظل تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، ما نتج عنهما تداعيات غير مسبوقة، كتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وعدم استقرار سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضحم.واستكمل أنه من الضروري أن يعمل ممثلي القطاع الخاص على خلق شراكات واستثمارات جديدة بين مصر وبولندا، لاستغلال الفرص الهائلة الممكنة بين الطرفين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية، يانوش ويسنيوسكي، أن الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين المصري والبولندي، على المستوى الاقتصادي.

وأكد أنه من الممكن التعاون بين مصر وبولندا في مجال المياه، فبولندا تمتلك تجارب وخبرات كبيرة في ذلك المجال، كما يمكن التعاون في مجال السياحة والآثار، فمصر تمثل واجهة سياحية هامة للسائحين البولنديين.