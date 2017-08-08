بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة الأخشاب ومدينة الأثاث

أحمد اللاهونى عقد مجلس إدارة مدينة الأثاث بدمياط، برئاسة أسامة صالح، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب، لشركة مدينة دمياط، اجتماعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، وبحضور، محمد النجيري، أحمد ب

أحمد اللاهونى

عقد مجلس إدارة مدينة الأثاث بدمياط، برئاسة أسامة صالح، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب، لشركة مدينة دمياط، اجتماعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، وبحضور، محمد النجيري، أحمد بدر، علي البدري، إسلام خليل، أعضاء مجلس إدارة غرفة الأخشاب.

وكشف معتز بهاء الدين، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون، الأسبوع المقبل، بين شركة مدينة دمياط للأثاث، وغرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، لتحقيق تعاون مثمر وبناء لخدمة الصناعة، والارتقاء بالقطاع، مؤكدًا ثقته المطلقة في أن تشهد الفترة المقبلة، نوعًا من التعاون الإيجابي والتام مع الصناع، وتحقيق التصور الأمثل لما نرجوه لمدينة الاثاث، وما أنشئت من أجله.

وأوضح بهاء الدين، أن شركة مدينة الأثاث، ستقدم المعلومات الكاملة عن تطور المشروع وما يستحدث فيه من مراحل، والغرفة ستقدم من جانبها الرؤية في تطوير وتحديث صناعة الأثاث باعتبار أنهم أهل الصنعة، وهو الأقدر علي فهم مشكلاتها، ومتطلباتها، وبالتالي هم الأقدر علي اقتراح الحلول المفيدة، والصحيحة لتطوير صناعة الأثاث، وتحقيق أقصي إستفادة من المدينة.

وأضاف أن الهدف الذي يجمعنا كلنا ونعمل من أجله، هو النفع العام، خصوصاً أننا شركة حكومية، رأس مالها حكومي، والمكسب والأرباح ستعود على الدولة، وهي شركة مساهمة منشأة طبقا لقانون 8 لسنة 1997، وبالتالي تخضع لقانون الاستثمار، والمساهمين فيها بنك الاستثمار 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40% من رأس مال الشركة، شركة أيادي مصر للتطوير الصناعي 15% ، ووزارة الصناعة 5%.

وأشار إلي أن مجلس الإدارة حصل علي موافقة وزيرة الاستثمار، علي أن تكون المدينة منطقة استثمارية، وبالتالي مع تشكيل مجلس الإدارة العام المقبل سيضُم في عضويته أعضاء من مجلس إدارة الغرفة.

ولفت إلى أن العمل حاليًا في المدينة، يجري علي قدم وساق، حيث من المقررالإنتهاء من المنطقة الشرقية، والتي تضم 11 هنجر، ومكتب خدمي، وجميع المرافق والطرق، كما أن المنطقة الغربية، جاري العمل حاليًا في 6 هناجر، من جملة 43 هنجرًا، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولي للمدينة ككل، أخر ديسمبر 2017.

من جانبه، وصف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الاخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات، إجتماعه مع مجلس إدارة مدينة الأثاث، بأنه كان لقاءً ناجحًا، وتم خلال اللقاء بحث أمور عديدة، وطرح إستفسارات كثيرة من صناع الأثاث، عن مشروع المدينة الصناعية الجديدة.

وأضاف حلمي أن وجود وزير الاستثمار الأسبق، أسامه صالح، كرئيس لمجلس إدارة مدينة الاثاث، يمثل إضافة قوية، بما يملكه الوزير من خبرات كبيرة، ستكون عاملًا مهمًا في جذب استثمارات، وإدارة المدينة بعقل استثماري، بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، يحقق الهدف المرجو منها.