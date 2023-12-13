بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة جنوب سيناء وجامعة الملك سلمان

وقع محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء والدكتور تامر محمد عباس مدير فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ ممثلا عن الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون في إطار تدعيم مسيرة تنمية المجتمع وخدمة القطاع التجاري ودعم الشباب الخريجين الجدد لتخريج أجيالا مؤهله لسوق العمل.

وقال محمد وحيد رئيس الغرفه إن دور الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء، هو دعم واستمرار مسيرة تنمية المجتمع وخدمة القطاع التجاري ودعم الشباب الخريجين لسوق العمل لافتا إلى أن دور الجامعات الأهلية إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم وإكساب الطلاب خبرات كثيرة تؤهلهم لسوق العمل .

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات والاستشارات بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وجامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيخ لتعميق أوجه التعاون الأكاديمي والمجتمعي للاستثمار في طاقات شباب الجامعة والخريجين وطلابها لتحقيق التنمية الحقيقية والمطلوبة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

كما يهدف إلى تبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشترك والخبرات والاستشارات والمعلومات بين الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء والجامعة بهدف تعزيز وتأصيل التعاون الأكاديمي والمهني لتنمية قدرات ومهارات الطلاب لمواكبتهم لسوق العمل.

كما يشمل البروتوكول جميع مجالات التدريب (النظري – الميداني) في مجالات سوق العمل في مقر الغرفة التجارية وطبقا لاحتياجات التجار وذلك بتوفير فرص توظيف لتخصصات الطلاب المتميزين في مجالات (الإدارة – المحاسبة والمراجعة – سوق المال – التسويق – التسويق الرقمي – البيع وخدمة العملاء – العلاقات العامة – التمويل والقروض – التصدير والاستيراد) وأي مجالات أخرى تتناسب مع تخصصات الطلاب (بكلية العلوم الإدارية) على مستوى الفرق الدراسية لجميع التخصصات.

كما يشمل البروتوكول المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة، وإعداد الجامعة لعدد من البرامج التدريبية المختلفة التي تعمل على إعدادها ومنحها من قبل المختصين لديها والإشراف على تنفيذها والتي تتناسب مع الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء والتي يمكن للغرفة أن تقدمها للسادة التجار منتسبي الغرفة ومنتفعيها.