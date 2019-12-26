بروتوكول تعاون بين شعبة المستخلصين ببورسعيد والاتحاد العربي للمخلصين للارتقاء بالمهنة

وقعت شعبة مستخلصي جمارك بورسعيد برئاسة أشرف عطا، وممدوح حافظ نقيب المستخلصين، بروتوكول تعاون مع الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، بمقر غرفة بورسعيد التجارية اليوم الخميس .

يهدف بروتوكول التعاون إلى التعاون فى حل كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المخلص الجمركي، وتوفير الاستشارات القانونية والجمركية وتطوير ورعاية المهنة بجانب تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل.

وسبق توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين عقد اجتماع مشترك بين الجانبين لمناقشة المشكلات والمعوقات التى تقف عائقا ضد تطوير المهنة وحمايتها من الدخلاء .

كما استعرض أعضاء ورئيس الاتحاد العربي للمخلصين مزايا الانتساب للاتحاد ودوره فى خدمة المهنة واعداد توصيات مشتركة بين الكيانات المنظمة لمهنة التخليص تهدف لتقنين دولاب العمل الجمركي وسبل الارتقاء بالمهنة.

وأكد طارق غانم أمين عام شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية، أنه من المزمع تنظيم لقاء عاجل لتفعيل التوصيات التى تم صياغتها بين الاتحاد والنقابة والشعبة، ووضع آليات واضحة لتنفيذها خاصة في ظل ما يعانيه الجمركييين من صعوبات فى الموانئ.