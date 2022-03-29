استثمار

بروتوكول تعاون بين «شرق بورسعيد للتنمية» و10 مستثمرين لإنشاء مركز سيارات لوجيستي

إنشاء مركز لوجيستي للسيارات على مساحة 120 الف متر مربع
أماني العزازي 7:00 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 7:00 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

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وقع سامح جبرة، الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية القائم بأعمال المطور الصناعي للمنطقة الصناعية بروتوكول تعاون مع مجموعة من المستثمرين العاملين فى نشاط السيارات، يمثلون 10 شركات من كبريات شركات السيارات ببورسعيد، وذلك بحضور خالد دياب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية، ومجدى كمال مدير جمعية المستثمرين والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشوري.

يهدف البروتوكول إلى إنشاء مركز لوجستي للسيارات على مساحة 120 الف متر مربع، يتم تصميمه على طراز عالمى، ويشمل مجموعة من الورش ومركزا لخدمة واستقبال العملاء ومنطقة متكاملة لخدمة نشاط التداول.

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وفى تصريحات لـ”المال”، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد أنه من المخطط أن يستغرق إنشاء المركز عامين من توقيع التعاقد مع المجموعة، لافتًا إلى نجاح شركته فى جذب المستثمرين العاملين بنشاط السيارات بالمنطقة الحرة الاستثمارية ببورسعيد للتحول ونقل نشاطهم للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنحهم مجموعة من الحوافز والتيسسيرات، لبدء توطين صناعات السيارات، بما يتواكب مع خطة وجهود الدولة والقيادة السياسية بتوطين صناعة السيارات فى مصر.

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ولفت “جبرة” إلى أن شركته تستهدف إنشاء 1200 مصنع مغذية للسيارات من خلال تخصيص 2 مليون متر مربع.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قد اكد ضرورة الانتهاء من بلورة “الاستراتيجية”الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات”، التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات من السيارات، وخلق فرص عمل، فضلاً عن تطوير سوق محلي تنافسي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي، بحيث يتم تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة، وأن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة.

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وتتضمن الاستراتيجية عوامل توطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم، والحوافز المقترحة في هذا الصدد.،ووجه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة الاستراتيجية، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، لأخذها في الاعتبار عند بلورة الاستراتيجية في صورتها النهائية، وعقد لقاء موسع برئاسته، بعد ذلك، لاعتماد الاستراتيجية وإطلاقها.

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بقلم أماني العزازي

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