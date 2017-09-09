بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء وبرايم فارما لترويج السياحة العلاجية

دعاء محمود وقع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركة برايم فارما صاحبة برنامج السياحة العلاجية "تور أند كيور" برئاسة المهندس تامر وجيه. يأتى هذا التعاون فى إطار سعى شركة برايم فارما لتشجيع السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء واهتمامها بتنشيط السياحة العلاجية لتوافر

دعاء محمود

وقع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركة برايم فارما صاحبة برنامج السياحة العلاجية “تور أند كيور” برئاسة المهندس تامر وجيه.

يأتى هذا التعاون فى إطار سعى شركة برايم فارما لتشجيع السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء واهتمامها بتنشيط السياحة العلاجية لتوافر مقوماتها ببعض مدن المحافظة ونظرآ لما تحققه من ايرادات هائلة للدولة و اهتمام الكثير من السائحين بها على مستوى العالم.

وينص البروتوكول على تعاون شركة برايم فارما إحدى الشركات الرائدة فى مجال العلاج من فيروس سى والمالكة لبرنامج السياحة العلاجية العالمى “Tour n’Cure”والمخصص لعلاج مرضى فيروس سى من الأجانب , مع محافظة جنوب سيناء للدعاية عن العلاج من فيروس سى بمدينة شرم الشيخ لرفع نسبة الإشغالات بالمدينة عن طريق زيادة أعداد السائحين القادمين للمدينة للعلاج .

كما ينص على مشاركة شركة برايم فارما فى فعاليات المحافظة حيث تقوم محافظة جنوب سيناء فى الفترة الأخيرة بنشاط غير عادى فى ذلك المجال عن طريق تنظيم زيارات لدول مختلفة وتوقيع بروتوكولات تآخى وعمل معارض (Road Show) ببعض الدول لتشجيع السياحة الوافدة منها و لنقل الصورة الحقيقية عن مصر عامة و مدينة شرم الشيخ بوجه خاص.

و قد تقدم المهندس تامر وجيه بالشكر للمحافظ اللواء خالد فودة على الدعم الذى يوليه لتنمية السياحة العلاجية و تشجيعها لتاخذ مكانها كإحدى عوامل الجذب للمحافظة الساحرة وعبر وجيه عن ثقته بإن التعاون مع محافظة جنوب سيناء ومع اللواء خالد فودة شخصيا سيمثل نقلة لبرنامج تور اند كيور و للسياحة العلاجية فى مصر كلها.

وصرح المهندس تامر وجيه ان “يأتى تعاوننا مع المحافظة نظرآ لما تمتلكه من إمكانيات سياحية وطبية هائلة حيث تعتبر مدينة شرم الشيخ من أهم الوجهات السياحية فى العالم لما تتمتع به من امان ومناخ معتدل طوال العام وشواطئ خلابة”.

من جانبه أبدى اللواء خالد فودة إعجابه بجهود شركة برايم فارما فى الترويج للسياحة العلاجية وببرنامج تور اأند كيور مضيفا “ا حدث خلال العام الماضى من الدعاية بطرق غير تقليدية لمصر وللسياحة العلاجية هو ما نحتاجه الآن وأن الفكر الشاب الذى يخاطب العالم بلغات مختلفة هو ما نحتاجه و ندعمه بكل إمكانيات المحافظة”.

وصرح اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أن المحافظة ستقوم بتقديم معاونة سابقة لتسهيل تفعيل الاتفاقية فى أقرب وقت .

يذكر أن “Tour n’Cure” هو البرنامج السياحي العلاجي الذى تقدمة شركة پرايم فارما بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وهو عبارة عن خطة علاجية سياحية متكاملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية وتناول الجرعات المحددة التي يحتاجها المريض و التى تقوم بإنتاجها شركة فاركو التى تعد من أكبر شركات أنتاج الادوية بالشرق الأوسط بالإضافة لقضاء عطلة متميزة في مصر غرضها إعادة المريض إلى حياته الطبيعية عقب بداية تناول الجرعات التي تستمر بعدها لمدة 4 أشهر على الأكثر وتستهدف الحملة القضاء على المرض عالمياً بتكلفة مخفضة فى متناول الجميع باعتبار تكلفة العلاج لا تتعدى 10 بالمئة من قيمتها العالمية وبدون قوائم انتظار.