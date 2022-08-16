بروتوكول تعاون بين «جامعة مصر» و«المصرية للاتصالات» لتمويل 16 منحة كاملة

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية والشركة المصرية للاتصالات، لتمويل الأخيرة 16 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كراعي استراتيجي لدراستهم بالجامعة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقع البروتوكول، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وكريم يوسف نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور عمرو طلعت لمدينة المعرفة الجارى إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم التكنولوجية لبناء مجتمع معلوماتى متكامل جاذب للاستثمارات العالمية ومحفز للإبداع الرقمى.

إتفاقية تعاون مع الاكاديمية الوطنية للتكنولوجيا

و حضر عمرو طلعت توقيع جامعة مصر للمعلوماتية، اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمج وتمكين ذوي الهمم في منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات.

بالإضافة للمشاركة في الأبحاث العلمية التطبيقية والتعاون فيما يخص المعامل، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء قدرات أصحاب الهمم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وعبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الهمم .

طلعت : الإتفاقيتان تهدفا لتهيئة بيئة علمية و بحثية متميزة

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الاتفاقيتين التى تم توقيعهما تأتى استكمالا للشراكات الفاعلة التى تقيمها جامعة مصر للمعلوماتية لتهيئة بيئة تعليمية وبحثية متميزة , إلى جانب خلق قاعدة من الكوادر الرقمية وخبراء المعلوماتية حيث تدعم الاتفاقيتان جهود الجامعة فى تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة، ودعم البحث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة.

وفى سياق متصل، عقد عمرو طلعت حواراً تفاعلياً إمتد إلى أكثر من ساعتين مع طلاب جامعة مصر للمعلوماتية للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم المستقبلية للجامعة، حيث أشاد وزير الاتصالات بفكرهم ورؤيتهم العلمية التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة.

ريم بهجت : التعاون يتيح الفرصة للإستثمار في الثورة البشرية كمحور رئيسي للتنمية

من جانبها، قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: “نسعد دائم بزيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لمقر الجامعة ومدينة المعرفة ولقاءه بالطلاب واهتمامه بمتابعة تقدمهم العلمي والمهاري والوقوف على احتياجاتهم.”

الشرقاوي : نعمل على تطوير البرامج الاكاديمية في جامعة مصصر للمعلوماتية لتكون متكاملة و ذات مستوى عالمي

كما أوضح الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة مصر للمعلوماتية تعمل بشكل مستمر على تطوير البرامج الأكاديمية لتكون متكاملة وذات مستوى عالمي يتفق مع الشراكات والتوأمة التي عقدناها مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال مثل جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (والتي تحتل المرتبة التاسعة والعشرون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف(U.S. News) لعام 2021 وذلك في تخصصات علوم الحاسب المتنوعة.

و لفت إلى أن الجامعة مدركة للأهمية القصوى والفوائد الجمة المتحققة من جراء التعاون مع المؤسسات الوطنية الكبرى في تمويل المنح المقدمة لأوائل الثانوية العامة، لنوفر لهم المعرفة في أحدث السبل التعليمية والتدريب والبحوث في برامجنا الأكاديمية المتطورة.