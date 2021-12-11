بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ووكالة الفضاء المصرية لتدريب طلاب كلية الهندسة

يتضمن بروتوكول التعاون تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء

وقّع د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. ويتضمن بروتوكول التعاون تدريب طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وذلك بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك بمقر الوكالة في القاهرة الجديدة.

كما يتضمن بروتوكول التعاون تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وكذلك منح الدرجات العلمية، والاستفادة من الخبرات في مجالات (تصميم هياكل الأقمار الصناعية- اتصالات الأقمار الصناعية التحكم في وجهة القمر الصناعي وتصميم مدار القمر الصناعي- تصميم النظام الفرعي للقوى الكهربية).

فضلًا عن تقديم الدورات التدريبية بوكالة الفضاء المصرية، والمساعدة في زيادة النشر بالمجلات العلمية.

وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في برتوكول التعاون، الأبحاث المشتركة والمشروعات والأنشطة التكنولوجية، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء.

وتبادل البيانات والمعلومات العلمية ونتائج التجارب، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والنقاشية والمؤتمرات والاجتماعات ووِرش العمل المُشتركة التي تهمُّ الطرفين، والتعليم والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون.

شهد توقيع الاتفاقية د. وائل صديق عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى عدد من طلاب برنامج هندسة الفضاء والطيران، بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.

وأشاد د. معوض الخولي بالخبرات العلمية والبحثية لوكالة الفضاء المصرية، التي تم تأسيسها بأيادٍ وعقول مصرية وبأحدث التقنيات المتطورة.

وأكد الخولي أن هناك نقلة نوعية متطورة تشهدها الصناعة المصرية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية.

وأشار الخولي إلى أن الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي، لذا تُولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الطلاب وصقل خبراتهم وتوطين التكنولوجيا، بما يحقق صالح المجتمع، لإفراز جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها، وخدمة التخصصات الجديدة التي ظهرت لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.

‏من جانبه أكد د. محمد القوصي حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذلك دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية الذكية؛ وذلك لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

فضلًا عن خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية، وما يليه من تكنولوجيا مُتقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.