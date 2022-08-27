بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي للتعاقد مع أوائل الخريجين

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء ا.ح مهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، برتوكول تعاون مشترك للتعاقد مع الكوادر المتميزة من أوائل خريجي جامعة الإسكندرية للعمل بشركة صرف صحي إسكندرية.



وأشار الدكتور قنصوة إلى أن البروتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التوظيف لأوائل خريجي جامعة الإسكندرية بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والعلوم والآداب خلال الخمس سنوات الأخيرة فى كافة المجالات والتخصصات وفقاً للاحتياجات الفعلية وخطة العمالة السنوية لشركة صرف صحى الإسكندرية بمختلف القطاعات وكلا حسب تخصصه.



كما أشار المهندس نافع إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المتميزة للتعامل مع احدث التكنولوجيا.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على منح العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية إمكانية الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه بأسعار مخفضة.

كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بكل قطاع بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية، وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية، لتحديد الاحتياجات والنهوض بأداء تلك القطاعات وفقاً لطبيعة عملها.



حضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.