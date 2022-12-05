بروتوكول تعاون بين تطبيق «ادڤا و«وان فاينانس» لخدمات التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة وان فاينانس– وتطبيق ادڤا – أول منصة إلكترونية متخصصة في تقسيط الخدمات في مصر عن عقد شراكة جديدة، لتسهيل تقسيط الخدمات التي توفرها ادڤا فى التشطيبات، الأفراح، صيانة السيارات، التعليم، الصحة، السفر والتأمينات عبر خطط دفع متنوعة.

التعاون مع وان فاينانس خطوة جديدة



عبرت رانيا جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق ادڤا، عن سعادتها بالشراكة، قائلة: يمثل التعاون مع وان فاينانس خطوة جديدة نحو تعزيز دور منصة ادڤا كونها حلقة وصل – بين كل من العملاء ومقدمي الخدمات وشركاء التحصيل- تعمل على تقديم الخدمات التي تلبي المتطلبات الحياتية للأفراد عبر تقنية تكنولوجية حديثة، بما يتناسب مع القوى الشرائية ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تحقيق طفرة كبيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية كجزء أساسي من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأضافت: تركز الشراكة بين كل من ادڤا وشركة وان فاينانس على جانب التشطيبات، كواحدة من بين الخدمات المتنوعة التي تتيح ادڤا إمكانية تقسيطها، وتم التوصل للتركيز على هذا الجانب بالأخص بعد عمل دراسات وافية للسوق والاستعلام عن الخدمات المطلوبة وكذلك رصد المتطلبات الأكثر طلباً بين العملاء، والذي وصل عددهم إلى 15,000 خلال فترة قصيرة.

من جانبه، صرح حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس، أن توقيع عقد الشراكة مع تطبيق ادڤا يأتي في إطار التزام الشركة بخدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء عن طريق تقديم تجربة تمويل استهلاكي متكاملة تقدم كافة خدمات التقسيط من مكان واحد ولمختلف الفئات، حيث تحرص الشركة على خلق شراكات جديدة مع كيانات مالية وخدمية مختلفة لزيادة حجم التوسع في السوق وزيادة قاعدة العملاء وشريحة العملاء المستهدفة في إطار خطتها التوسعية الطموحة، مضيفًا أن وان فاينانس فخورة بالشراكة مع تطبيق ادڤا كشريك استراتيجي في خدمات التمويل المقدمة، بفضل خبرات التطبيق المشهود لها في قطاع التمويل.

وأوضح محمد سمير، الرئيس التنفيذي للتسويق والشراكات بشركة وان فاينانس، أن الشراكة سوف تدعم التمويل الاستهلاكي في 8 خدمات مختلفة أهمها التشطيبات والتعليم، وستتمكن شركة وان فاينانس من الاستفادة من شبكة مقدمي خدمات تطبيق ادڤا التي تصل إلى 2.000 مقدم خدمة، ومحفظة عملاءها المقدرة بنحو 15,000 عميل. وتقدم وان فاينانس من جانبها أنظمة وبرامج مصممة خصيصًا للاحتياجات الفردية وقدرة السداد المختلفة لكل فرد بحد أدنى للتمويل يبدأ من 10 آلاف جنيه وبحد أقصى يصل إلى 6 مليون جنيه وهو يعتبر أعلى حد ائتماني بين الشركات العاملة بالسوق؛ وذلك بطرق وخطط دفع وسداد وتسهيلات متنوعة ونظام تمويل مريح.

ويُقدر حجم الأعمال الخاص بادڤا بحوالي 200 مليون جنيه مصري، حيث حققت المنصة 10.000 معاملة خلال عام 2022.