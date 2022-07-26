بروتوكول تعاون بين «بي تك» و«كابيتال جروب بروبرتيز»

وقعت شركة “كابيتال جروب بروبرتيز”، “CGP”، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، بروتوكول تعاون مع شركة “بي تك” – إحدى الشركات المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية-، لتزويد أحد مراحل الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمشروع (البروچ) بأحدث الأجهزة المنزلية المتطورة.

شهد مراسم التوقيع عبد الله النقراشي، الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال جروب بروبرتيز، والدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك”.

تحسين جودة الحياة

من جانبه أكد عبد الله النقراشي، الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال جروب بروبرتيز”: في “CGP” نستهدف تحسين جودة حياة مُلاك وساكني مجتمع البروچ، وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية، بحيث نرفع عن كاهلهم مشقة تشطيب وحداتهم السكنية والبحث عن أفضل الأجهزة المنزلية التي يحتاجونها، لذلك نقدم لهم وحدات سكنية كاملة التشطيب بأعلى معايير الجودة ومزودة بأحدث الأجهزة الكهربائية.

وأوضح النقراشي أن “CGP” تسعى دائما لعقد شراكات إستراتيجية محددة المهام، وبروتوكولات تعاون مع أكبر الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء، وكذلك الشركات الداعمة والمعاونة لهذا القطاع الحيوي، ومنها شركة “بي تك” التي تم إسناد أعمال تزويد احد مراحل الوحدات كاملة التشطيب بمشروع “البروچ” لها، بعد مناقصة عامة تقدمت لها كبرى شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، وفازت بها “بي تك” كأفضل شركة تقدمت بعروض تنافسية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات بأعلى مستويات الجودة.

47 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع البروج

وقال النقراشي أن البروتوكول يشمل تزويد مرحلة كاملة من المشروع من الوحدات السكنية كاملة التشطيب وتتضمن فيلات مستقلة وتوين، و تاون هاوس، بأحدث الأجهزة الكهربائية، دون أي أعباء مالية لعملاء مشروع “البروچ” بشرق القاهرة والذي يقع بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس،على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ويتم تنفيذه على مساحة 5 ملايين متر مربع وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 47 مليار جنيه، ويضم 15,000 وحدة سكنية متنوعة.

وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد أهم القاطرات الداعمة للاقتصاد المصري. وان الشركة تستهدف تقديم مشروعات عقارية متميزة يمكن أن تساهم في دعم جهود الدولة ورؤيتها فى هذا المجال.

وصرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” قائلاً: “فخورون بالشراكة مع شركة كابيتال جروب بروبرتيز، وهي واحدة من كبرى الشركات العقارية في المنطقة العربية، وتعد هذه الشراكة تأكيداً على خطتنا الطموحة التي تستهدف مساهمة الشركة في التطور والتحول التكنولوجي في مصر حالياً، ودعم الاقتصاد المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأجهزة الكهربائية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة، بما فيها توفير تقنيات المنازل الذكية لعملائنا في قطاع العقارات، كما تلتزم بي تك بتقديم ضمان ضد عيوب الصناعة، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وهو ما يعزز ثقة عملائنا