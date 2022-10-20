بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من أكتوبر 2022 توقيع بروتوكول التعاون الموقع بين بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، حيث قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، بحضور حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الاعمال و لفيف متميز من قيادات بنك مصر ووزارة الشباب و الرياضة.

دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة

ويهدف البروتوكول إلى بناء قدرات الشباب المصري ودعمهم اجتماعياً واقتصادياً، نشر ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إتاحة وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الداعمة لإقامة مشروعات ريادة الأعمال الناجحة لتأمين الدخل المناسب والمستدام وإدارة الاستثمارات والادخار للشباب والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة وزيادة معدلات الشمول المالي والمعاملات المالية المختلفة بما يتماشى مع دعم الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030، كذلك منح الشباب فرص عادلة للعب دور فعال في المجتمع المصري، ورفع مستوى وعيهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة الوعي بتأثير الشائعات على الأمن القومي.

فقد أكد محمد الإتربي، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات.

و صرحت الدكتورة سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الاعمال أن توقيع هذا البروتوكول يأتي إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف الى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، فقد شارك بنك مصر في تأسيس الصندوق الخيري لدعم الرياضة المصرية، وسبق لبنك مصر توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة يستهدف إنشاء فروع لبنك مصر في مراكز الشباب والهيئات الشبابية، و توفير ماكينات صراف آلي بمراكز الشباب المستهدفة، كما يوفر بنك مصر بوابة للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب والرياضة ونقاط البيع الإلكترونية وخدمة رمز الاستجابة السريع QR Code.

ومن الجدير بالذكر أن البنك قام مؤخراً بإطلاق برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة (Banque Misr Acceleration Program) بمشاركة بعض الشركات الناشئة، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وتمكينه اقتصادياً ورعايته فهو من الركائز الاساسية لاستراتيجية الشمول المالي والاستدامة للبنك تماشياً مع استراتيجية الدولة 2030، بالإضافة الى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلي من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.