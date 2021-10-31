بروتوكول تعاون بين بنك مصر و«جيت زون» لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة جيت زون لتسويق المنتجات واجراء دراسات الأسواق لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركة، وهو أول تعاون لبنك مصر مع منصة رقمية موجهه للمصدرين المصريين بشكل خاص لتسويق منتجاتهم وفتح أسواق لهم للترويج لمنتجاتهم إفريقياً وعالمياً.

ويهدف البروتوكول إلى توفير الخدمات المصرفية للعملاء في جميع الدول التي يعمل بها البنك والشركة، بالإضافة الى توفير خدمات جيت زون لعملاء البنك خصومات وتسهيلات مختلفة.

ويتيح البروتوكول استخدام حلول إلكترونية للدفع من بنك مصر في منصة الشركة، كما يهدف البروتوكول إلى تدشين أكاديمية مشتركة لتدريب المصدرين في مصر وإفريقيا (African Export Academy)، لزيادة وعي المصدرين المصريين بالأسواق الإفريقية والعالمية وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة لحجم تعاملاتهم وزيادة الجودة مما يؤدي لزيادة الفرص التصديرية للوصول إلى أهدافهم باحترافية وسرعة و كفاءة، بدايةً من الترويج للعلامة التجارية، التصنيع، وحتى الشحن على ثلاث مراحل مختلفة من التدريب، من تدريب علي الاساسيات، وتدريب متقدم، وتدريب محاكاة.

ويعد توقيع البروتوكول استكمالاً لدور بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، خاصةً وان التصدير من أهم الأنشطة المؤثرة في الاقتصاد، حيث تأتي مشاركة البنك في هذا البروتوكول انطلاقاً من حرصه على دعم وتحفيز التصدير ضمن رؤية مصر 2030، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول متكاملة لدعم التصدير وتوفير خدمات مميزة للمصدرين، وذلك لما يساهم به التصدير من زيادة في الدخل القومي في مختلف الأنشطة بما يؤثر إيجاباً على خطط التنمية وتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات، ورفع كفاءة المنتج المحلي لزيادة الصادرات، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق الانتعاش المرجو في الاقتصاد المصري بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري.

وتقوم شركة جيت زون من خلال المنصة الخاصة بها بمساعدة المصدرين المصريين للانتشار بمنتجاتهم عالمياً من خلال الترويج بالحملات الإليكترونية مع التسويق على الأرض من خلال مكاتب وشركاء الشركة في أكثر من 20 دولة أغلبها في إفريقيا، ولدى الشركة خطة استراتيجية لتغطية افريقيا بالكامل (56 دولة) في نهاية 2022، حيث تقوم الشركة بدور حلقة الوصل بين المصدر، والمستورد، والمستثمر.

ويسعى بنك مصر لتعزيز تميز خدماته بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياً على تعظيم دور البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالتطوير المستمر.