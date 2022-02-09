بروتوكول تعاون بين بنك مصر و«الاتصالات» لتنفيذ أعمال التكامل مع منصة مصر الرقمية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد مراسم التوقيع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقع البروتوكول كل من عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وخالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ويأتي توقيع البروتوكول فى إطار سياسة الدولة المصرية نحـو بناء مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة نواحى الحياة وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية،

واطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة مصر الرقمية لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة وذات كفاءة عالية تسهل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائم على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونيا عن طريق التحول الرقمي، والتي تسعي لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويسر؛ مثل خدمات الأحوال المدنية والتأمين الاجتماعي والقضايا والضرائب العقارية والمحاكم والسجل التجاري والرخص والشهر العقاري، والمركبات والتوثيق والتموين.

ويتم تحديث الخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية بشكل ميّسر وشخصي وحديث، عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر.

ويتضمن البروتوكول الربط بين البنك ومنصة مصر الرقمية بما يتيح لعملاء بنك مصر الحصول والاستفادة من كافة خدمات منصة مصر الرقمية من خلال قيام بنك مصر بإنشاء رابط على تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص بالبنك لإعادة توجيه العميل إلى بوابة مصر الرقمية لاستخدام جميع خدماتها المعلنة، إضافة إلى تسهيل دخول عملاء بنك مصر المسجلين على منصة مصر الرقمية، إلى تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر، من خلال إنشاء منصة مصر الرقمية رابطا على الصفحة الرئيسية للمنصة لإعادة توجيه العميل إلى تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر.

كما يسمح بتقديم خدمات الحصول على فهرس بالخدمات المقدمة من منصة مصر الرقمية من خلال خط الربط الرقمي API بين منصة مصر الرقمية وبنك مصر، لعرضه على تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر.. وكذلك السماح لبنك مصر بالحصول على بعض الخدمات الحكومية G2G من خلال إنشاء خط ربط رقمي API بين منصة مصر الرقمية بعد إبرام اتفاق قانوني مع كل وحدة حكومية أو وزارة تابعة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك مصر الدائم على تطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، إذ أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة في مصر استكمالا لدور بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري.