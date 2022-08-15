بروتوكول تعاون بين بنك الطعام المصري وشركة مُزارع لدعم صغار المُزارعين

وقعت مؤسسة بنك الطعام المصري بروتوكول تعاون مع شركة مُزارع للخدمات الزراعية لدعم وتمكين صغار المزارعين بهدف رفع الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الزراعي للتنمية المستدامة وأهدافها نحو زيادة المحاصيل ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات القومية.

وقع البروتوكول محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وحسين أبو بكر المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع، في حضور فرق العمل من المؤسستين.

مستهدفات البروتوكول

يهدف البرتوكول إلى خدمة وتنمية المجتمع نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقديم فرص حقيقية فاعلة تساهم في توفير وسائل تحقيق الربح للمجتمع الزراعي المصري وبخاصة فئة صغار المزارعين، من خلال تقديم الدعم الفني لرفع سلسلة القيمة الزراعية.

كما يستهدف تنمية الخدمات المصرفية والمالية بدءا من مرحلة عملية المدخلات الزراعية مروراً بمرحلة الإنتاج، ثم التصنيع، و التسويق بما ينعكس على جهود دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.

ويعبر هذا التعاون عن مدى اهتمام الطرفين تجاه تعاون مشترك لفتح أفاق واسعة في مجال التنمية الزراعية والمنصات الزراعية الالكترونية من اجل تحقيق نهضة زراعية رقمية تقوم علي استخدام اليات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي الزراعي,من خلال التعاقد مع صغار المزارعين لإنتاج محاصيل زراعية مطابقة للمواصفات وتوريدها من خلال الزراعة التعاقدية التي تقوم بها شركة مُزارع.

ويتحقق ذلك عبر تأمين ودعم الدور الريادي الذي يلعبه بنك الطعام المصري في قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي السليم للفئات المستحقة على مستوى الجمهورية.

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: نسعى لدعم صغار المزارعين عبر دمجهم في سلاسل الإمداد

وصرح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة لدعم صغار المزارعين بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة بالمناطق الريفية عبر دمجهم في سلاسل الإمداد وتحويلهم إلى موردين أقوياء ضمن سلسلة إمداد البنك.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تطلع بنك الطعام المصري لتنفيذ مشروع تنموي اجتماعي داخل عدد من محافظات مصر يستهدف صغار المزارعين.

ولفت إلى أن المزارعين يتم دعمهم عن طريق تقديم بعض مدخلات الإنتاج الزراعي المتميزة، والتي تساهم في زيادة إنتاجية الأرض الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وتخفيض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وتابع أن بنك الطعام المصري قام بالتعاقد مع المزارعين من خلال شراكته مع مزارع لشراء كامل الإنتاج عن طريق نموذج الزراعة التعاقدية وذلك بأسعار السوق.

العضو المنتدب لشركة مزارع: نسعى لرقمنة العملية الزراعية وتحويل المعاملات الورقية إلى رقمية

من جانبه أكد حسين أبو بكر المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع، سعي الشركة نحو رقمنة العملية الزراعية والعمل على اعلاء شأن الفلاح المصري وزيادة انتاجيته ودخله من خلال الزراعة التعاقدية والتي تعتبر الحل الأمثل والامن لتسويق المحصول، علاوة على تحويل التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية على أكبر نطاق ممكن.

عن مزارع

وتساعد شركة مُزارع تحت شعار (شريك الفلاح) على دعم المُزارعين المتعاقدين مع الشركة على إنتاجية عالية بمواصفات التصدير للاستخدام بالأسواق المحلية والأسواق الأجنبية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والبذور التي تخدم العمليات الزراعية، وفقا لتقنيات تكنولوجيا الزراعية الحديثة.