بروتوكول تعاون بين بنك البركة ومؤسسة مصر الخير لدعم العمل التنموي

وقع حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مع فضيلة الدكتور علي جمعة – رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، بروتوكول تعاون بقيمة 8 ملايين جنيه تم التبرع بها من خلال صندوق الزكاة والخيرات ببنك البركة.

وقد استهدف البروتوكول تقديم الدعم بقيمة 5 ملايين جنيه مصري لفك كرب أكثر من 400 غارم وغارمة خلال شهر رمضان المبارك و3 ملايين جنيه مصري لدعم أنشطة المؤسسة مثل مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وذلك لتنفيذ برامج تنموية مشتركة مع المؤسسة والتي تهدف إلى تحسين معيشة الأسر الأكثر استحقاقاً وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر.

حضر مراسم التوقيع الذي أقيم بمقر بنك البركة مصطفى العروسي – نائب الرئيس التنفيذي للبنك والدكتور حسنين عبد المنعم حسنين مدير وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك – سارة عبده رئيس قطاع التسويق الاتصال المؤسسي والدكتور اللواء هشام زعلوك – رئيس القطاع الإداري والهندسي، ومن مؤسسة مصر محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمهندسة أمل مبدي الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد وفريقي عمل المسئولية المجتمعية بالبنك والمؤسسة.

وصرح حازم حجازي، بأنه فخور بالتعاون مع مؤسسة رائدة في مجال العمل والتنمية المجتمعية كمؤسسة مصر الخير.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في التنمية وهو ما يتطلع البنك له ضمن برامجه في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية وأهمها توفير حياة أفضل للمواطن المصري وخاصة من سكان المناطق الأكثر احتياجا مما يدعم جهود الدولة في هذا المجال والمتضمنة في رؤية مصر 2030.

وأضاف : “تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها البنك في مجال التنمية من خلال المساهمة في دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتنمية المجتمعية.

ومن جانبه قدم الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء الشكر لحازم حجازي على تعاون البنك مع المؤسسة وقال إنه سعيد بفكر البنك الذي يؤثر في المجتمع ويكون قائما على خدمة الناس لافتا إلى أن شعار مصر الخير “تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية” حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة .

وأضاف أن المؤسسة تعمل فيما يزيد عن 170 مشروعا في مجالات متعددة خاصة بقطاعات المؤسسة بدءا من المدارس المجتمعية والتدريب والتأهيل لفئات كثيرة، بالإضافة إلى مشروع قيم وحياة والذي يركز على قضية الأخلاق وهي قضية مهمة لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

وشكر تعاون المجتمع المدنى من ناحية وقطاع البنوك من ناحية وأيضا الحكومة والإعلام كنوع من التعاون على البر والتقوى لخدمة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري.

وأشار جمعة الى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحا كبيرا على مدار 15 عاما الماضي، لافتا إلى أن برنامج الغارمين من البرامج الهامة التى تعمل عليها المؤسسة.

وقال إن 80% من الغارمين داخل السجون المصرية من النساء التي تجبرهن ظروف الحياة على الاستدانة لزواج بناتهن أو علاج أحد أفراد اسرتهن او إعالتهم في ظرف مرض الأب أو غيابه وقد تتعقد الظروف ولا تستطيع سداد ديونها وتصبح غارمة ويصل بها الامر لدخول السجن وهنا تتدخل مؤسسة مصر الخير للمساعدة وفك كرب الغارمة وسداد ما عليها ولا تفرق مصر الخير بين الغارم أو الغارمة في المساعدة وفك الكرب ولكن الغارمات هم النسبة الأكبر.

واستطاعت المؤسسة فك كرب ما يزيد عن 96 ألف غارم وغارمة ونتطلع مع نهاية شهر رمضان الكريم الوصول الى فك كرب 100 ألف غارم وغارمة وعودتهم الى أسرهم في هذه الأيام المباركة بل تسعى المؤسسة للمساعدة في إصدار تشريع يوقف الحبس في قضية الغرم واستبدال عقوبة السجن.