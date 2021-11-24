بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية في مجال تدريب الكوادر البشرية

بقلم

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .