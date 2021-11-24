طاقة

بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية في مجال تدريب الكوادر البشرية

يتضمن دعم تعاون الشركتين فى تنفيذ أعمال اختبارات التشغيل التجريبى والتشغيل الفعلى لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات
نسمة بيومي 11:46 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 11:46 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بتروجت وشركة بكتل الأمريكية في مجال التدريب والدعم الفنى لاختبارات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي للمشروعات.

وقع الاتفاقية المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس كريم الدسوقى الرئيس التنفيذى لشركة بكتل فى مصر.

بموجب البروتوكول ستقوم شركة بكتل بتقديم برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بشركة بتروجت على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تشغيل المشروعات واختبارات التشغيل وإعداد واصدار واعتماد آليات وإجراءات ومعايير العمل وفقاُ لأحدث النظم العالمية المتبعة لاستخدامها وتطبيقها فى المشروعات المستقبلية .

اقرأ أيضا  «البترول»: 125 مليار جنيه استثمارات حزمة مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات

تمثل الاتفاقية عنصرا دعما لجهود بتروجت باعتبارها الذراع التنفيذى لقطاع البترول وضمن برنامج الشركة للتوسع فى تنفيذ المشروعات بأعلى معايير للجودة وأسرع معدلات للأداء سواء داخل مصر أو خارجها.

يتضمن البروتوكول دعم تعاون الشركتين فى تنفيذ أعمال اختبارات التشغيل التجريبى والتشغيل الفعلى لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والذى يتم تنفيذه من خلال ائتلاف شركات انبى وبتروجت وبكتل ويُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع البترول.

اقرأ أيضا  ارتفاع المنازل العاملة بالغاز في مصر إلى 12.6 مليون وحدة سكنية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ملف الكاتب نسمة بيومي

اقرأ أيضاً

«الكهرباء» تطرح أكبر ممارسة لتوريد كابلات وموصلات جهد منخفض الأسبوع المقبل

عمر سالم 9:14 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

الأوقاف تكشف حقيقة منع المكيفات وتحميل فاتورة كهرباء المساجد على المصلين

المال - خاص 9:25 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

كوريا تعرض على مصر الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي

عمر سالم 6:50 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

أمريكا تسحب 50 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي للنفط

أيمن عزام 4:55 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

الكهرباء توقع مع السويدي إلكتريك عقد تأمين التغذية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية

عمر سالم 2:55 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

الكهرباء: %3.9 ارتفاعا فى إنتاج الطاقة الشمسية خلال الربع الثالث من 2021

عمر سالم 10:04 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21