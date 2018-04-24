بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد وهيئة التنمية الصناعية

سيد بدرقام المصرف المتحد والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بمبني الهيئة بالتجمع الخامس.حضر توقيع بروتوكول التعاون، أمس عن المصرف المتحد : اشرف القاضي – رئيس ملس الإدارة والعضو المنتدب, وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب, ونيفين كشميري – ن

سيد بدر

قام المصرف المتحد والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بمبني الهيئة بالتجمع الخامس.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، أمس عن المصرف المتحد : اشرف القاضي – رئيس ملس الإدارة والعضو المنتدب, وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب, ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب ويحيي راشد مدير عام أول قطاع تمويل الشركات و التسويق.

وعن الهيئة العامة للتنمية الصناعية : المهندس أحمد عبد الرازق – رئيس الهيئة و الدكتور محمد مصطفى – مستشار رئيس الهيئة و أماني مؤمن – مساعد رئيس الهيئة و الدكتورة، داليا الهواري – مستشار رئيس الهيئة.

ينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص وطرح وحدات صناعية كاملة المرافق مخصصة لاقامة منشآت صغيرة ومتوسطة للمستثمرين. على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم التمويلات البنكية اللازمة لهذه المنشآت الصناعية. وذلك تشجيعا للاستثمار في مجال الصناعة وزيادة تطوير المنتج المحلي وتعظيم حجم تنافسيته عالميا.

تعقيبا على توقيع البروتوكول, قال أشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – إن إقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر”

وأوضح أن النمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار والامن. من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب. الامر الذي يساهم بقوة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف :”الأهم هو عامل جذب هذه المناطق لاستقطاب شركات كبري ومتوسطة وصغيرة وايضا صناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض”.

وأشار القاضي إلى أن أجهزة الدولة وضعت الخطط اللازمة للاهتمام بالعنصر البشري خاصة الشباب من خلال تفعيل برنامج السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري نحو تخصيص 200 مليار جنيه لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إعلان الخريطة الاستثمارية في مصر سواء بصورتها التقليدية المطبوعة أو الاليكترونية من خلال موقع وزارة الاستثمار.

وتابع “بالإضافة إلى التفاعل الايجابي للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تلعب دور هام كقوة دافعة لعملية التنمية الصناعية. من خلال الدخول بعمق لمعرفة احتياجات العملاء بمختلف المحافظات وتوجيه وتدعيم المستثمرين لاهم المنتجات المصرية التي تتمتع بمميزات نسبية تؤثر على تعظيم حجم الصادرات المصرية وتدعم المنتج المصري بالاسواق العالمية لتعظيم تنافسيته عالميا”

وأشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال ان المصرف المتحد يلعب دورا محوريا هاما لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الدور الأول يقوم علي منح التمويلات اللازمة لاقامة المشروعات وفقا للدراسة ونوعية النشاط سواء صناعي او خدمي او تجاري او زراعي

والدور الثاني يقوم علي زيادة الوعي ورفع الثقافة البنكية لدي العملاء. وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاشية معهم بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على آلية إعداد البيانات للتعامل مع البنوك والحصول علي الائتمان والذي يطلق عليه مصطلح ‘how to be bankable”

كما أشاد المهندس، أحمد عبد الرازق – رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاستجابة السريعة واهتمام المصرف المتحد بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها

ولفت عبد الرازق إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020 ..

وأعلن رئيس الهيئة، أنه تم انجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على اجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل

وأوضح أن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية ,