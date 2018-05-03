بروتوكول تعاون بين القابضة للغزل والمنيا لاستغلال 40 فدانا في منافع عامة

المال- خاص

أعلنت وزارة قطاع الأعمال، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى الشركات التابعة للوزارة، ومحافظة المنيا بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانًا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادي لحليج الأقطان التابعة للشركة.





وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة وتحسين الاستفادة منها، وذلك في ضوء توجيهات خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.



ووقع البروتوكول عن المحافظة اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وعن الشركة “القابضة للغزل” الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة.





وتضمن البروتوكول تسليم الشركة مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المحلج التابع لشركة الوادي، والمتوقف منذ سنوات، إلى محافظة المنيا بهدف إنشاء موقف لسيارات الأجرة، حيث تعاني المحافظة من التكدس بتلك المنطقة التي يقع بها المحلج قرب محطة السكة الحديد بالمدينة.





وشمل بروتوكول التعاون إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعي القديم بالطريق الدائري بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا.





ووفقًا للبروتوكول، سيتم تقييم مساحة الأرض التي قدمتها الشركة للمحافظة بحسب أسعار السوق، على أن تقوم المحافظة باعتماد التقسيم وإدخال المرافق لباقي أرض المحلج والتي ستقوم الشركة باستغلالها في نشاط تجاري وسكني وإداري وترفيهي، والانتهاء من تلك الإجراءات خلال 6 أشهر.





جدير بالذكر أن محلج شركة “الوادى لحليج الأقطان” متوقف عن العمل منذ سنوات بسبب عدم زراعة القطن بمحافظة المنيا.​