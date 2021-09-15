بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومصلحتي الضرائب والجمارك

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك بشأن مزاولي خدمة النقل الدولي.

يأتي البرتوكول حرصاً من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستجداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

في بداية حفل توقيع البروتوكول رحب أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، بالحضور من ممثلي كل من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية وشعبة خدمات النقل الدولي اللوجستيات بغرفة الإسكندرية. ‏