اقتصاد وأسواق

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومصلحتي الضرائب والجمارك

يأتي البرتوكول حرصا على إرساء مبدأ العدالة الضريبية
معتز محمود 5:55 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 5:55 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك بشأن مزاولي خدمة النقل الدولي.

يأتي البرتوكول حرصاً من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستجداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تخطط للتوسع فى «القطن الملون» بالمحافظات

في بداية حفل توقيع البروتوكول رحب أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، بالحضور من ممثلي كل من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية وشعبة خدمات النقل الدولي اللوجستيات بغرفة الإسكندرية. ‏

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

ضمن مبادرة حياة كريمة.. وزيرة التجارة: نستهدف إنشاء 317 مجمعًا صناعيًا

محمد ريحان 6:10 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 15-9-2021 وعيار 21 يسجل 785 جنيها

عمر سالم 5:22 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

الحكومة تقرر التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة سايلو فودز) بشأن التغذية المدرسية

صفية حمدي 4:56 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«الزراعة» تنفذ 500 ندوة توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان خلال شهر ونصف

الصاوي أحمد 3:27 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

مداهمة 3 مصانع أعلاف ومخزنين بدون ترخيص في كفر الشيخ

الصاوي أحمد 3:25 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على القطاع

الصاوي أحمد 3:23 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21