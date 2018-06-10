بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وجنوب سيناء فى الطاقة النظيفة

سمر السيد:وقعت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، برتوكول لتنظيم أسلوب التعاون مع محافظة جنوب سيناء في مجالات الطاقة النظيفة، كما يتضمن البرتوكول عقدا لتوريد سيارات ومعدات طرق وجرارات مُجهزة متنوعة الإستخدامات لصالح مديرية النقل بالمحافظة بقيمة 4 ملايين جنيه، إضافة إلي توريد إحتياجات المحافظة وا

سمر السيد:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، برتوكول لتنظيم أسلوب التعاون مع محافظة جنوب سيناء في مجالات الطاقة النظيفة، كما يتضمن البرتوكول عقدا لتوريد سيارات ومعدات طرق وجرارات مُجهزة متنوعة الإستخدامات لصالح مديرية النقل بالمحافظة بقيمة 4 ملايين جنيه، إضافة إلي توريد إحتياجات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات الأخرى التابعة للمحافظة من السيارات المجهزة المختلفة والمعدات الثقيلة من الأوناش واللوادر ومعدات النظافة وأعمال رفع كفاءة وصيانة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأعمال البنية التحتية المختلفة.

وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية دعم كافة خُطط ومشروعات التنمية السياحية بمدن محافظة جنوب سيناء وكاقة مشروعات الدولة المختلفة وخدمة قطاعات المجتمع المدني.

وقال فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته الهيئة اليوم، أن توقيع عقد وبروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة جنوب سيناء يأتي إيمانا بأهمية تنشيط السياحة كأحد مصادر الدخل القومي وإستعادة الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف سيف الدين أن التعاون مع محافظة جنوب سيناء وصل لمرحلة التنسيق الكامل لتلبية كافة متطلبات المحافظة في إطار نشر ثقافة البيئة النظيفة والطاقات المتجددة، مؤكدا إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع ودورها التنموي لتقديم مُنتج يتميز بالجودة وفقا للمعايير الدولية وبهامش ربح قليل وبسعر مُناسب في كاقة المشروعات التنموية.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع، مضيفا أن جنوب سيناء من أوائل المحافظات التي عملت مع الهيئة في مجال الطاقة المتجددة وكانت باكورة المشروعات إستخدام الألواح الشمسية واللمبات الليد للإنارة وحاليا يتم العمل سويا لتطوير الفكرة لتصبح محطة متكاملة لإنارة ديوان المحافظة والجهات الحكومية والمنشئات السياحية بكافة ربوع المحافظة كمدينة سياحية بيئية نظيفة وهذا ما يهم السائح في المقام الأول.

يشار إلى أن مجالات التعاون مُتنوعة ومُمتدة لأكثر من 4 سنوات مضت منذ المؤتمر الاقتصادي لعام 2015 خاصة في مجال الطاقات النظيفة بمدينتي شرم الشيخ والطور.