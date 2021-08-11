اتصالات وتكنولوجيا

بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وأورنج في مجالات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني والخدمات الذكية

ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
المال - خاص 4:12 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 4:12 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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شهد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، وعدد من قيادات الشركة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين فى مجالات التحول الرقمى، والتعليم الإلكترونى، والخدمات الإلكترونية الذكية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول فى ضوء توجيهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون البنّاء واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتتضمن جوانب التعاون تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي لكافة الوزارات والمحافظات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات وغيرها بكافة القطاعات، وأيضاً مشروعات النقل والطرق الذكية، بالإضافة لإنشاء وتجهيز مراكز البيانات و مختلف شبكات الاتصالات “الواي فاي والفيبر” وتطبيقات وبرامج التعليم الإلكتروني (E-learning – LMS – Tablets ).

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في هذا الصدد، أشاد عبد المنعم التراس، بخبرات شركة “أورنچ مصر” في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والخبرات الإلكترونية فائقة الجودة، بالإضافة إلى تمتعها وتفردها بالكوادر الفنية المؤهلة بالخبرات وامتلاكها لأحدث التقنيات المتطورة.

وذكر “التراس” أن العربية للتصنيع تدرس تنفيذ العديد من المشروعات بمصر والدول الأفريقية والعربية في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتعليم الإلكتروني، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقاً للثورة الصناعية الرابعة.

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من جانبه، أشاد ياسر شاكر بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وهي هيئة مصرية، عربية وعالمية، كما تعد الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، مثمناً دور العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وقال إن شركة “اورنچ مصر” تفتخر بكونها المشغل والشريك الأول للهيئة العربية للتصنيع فى هذا الصدد، حيث سيساهم هذا العمل المشترك على توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في تطبيقات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني ونظم الاتصالات والمعلومات وفقاً لمعايير الجودة العالمية لما تمتلكه اورنچ من خبرات وكوادر محلية وعالمية تؤهلها لتقديم وإدارة وتشغيل كافة الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

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بقلم المال - خاص

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