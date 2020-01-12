بروتوكول تعاون بين “الطاقة الذرية” و”صبور” للاستشارات الهندسية

وقع مكتب صبور للاستشارات الهندسية بروتوكول تعاون بين مع هيئة الطاقة الذرية، للاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات الطاقة الذرية. وقال المهندس حسين صبور، رئيس مكتب صبور للاستشارات خلال توقيع البروتوكول، اليوم الأحد، إن الاستعانة بهيئة الطاقة الذرية تأتي في…

وقع مكتب صبور للاستشارات الهندسية بروتوكول تعاون بين مع هيئة الطاقة الذرية، للاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات الطاقة الذرية.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس مكتب صبور للاستشارات خلال توقيع البروتوكول، اليوم الأحد، إن الاستعانة بهيئة الطاقة الذرية تأتي في إطار مشاركة المكتب في بعض مشروعات وأعمال المقاولات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية.

ولفت إلى أن التعاون معها يسمح بتبادل الخبرات على كافة المستويات الفنية والتدريبية.

وأشار إلى أن شركته نفذت الاستشارات الهندسية لمنظومة إدارة المخاطر في محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن تنفيذ المشروع النووي.

ومن جهته، أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تملك خبرات هائلة، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع المكتب في تنفيذ مشروعات للاستشارات الهندسية خارج وداخل مصر.