بروتوكول تعاون بين الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفني

وقع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم السبت، والدكتور إيهاب شوقي مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة، بروتوكول تعاون لتنمية قدرات الصحفيين المهتمين بالكتابة في مجالات التعليم الفني، بما يسهم في تصحيح الصورة الذهنية لأهمية التعليم الفني في تنمية الصناعة المصرية وخلق فرص عمل للشباب أمام جمهور الرأى العام.

وشهد التوقيع الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات، والمشرف على المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوربي.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب شوقي، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول تنظيم ورش عمل للصحفيين وسيتحمل البرنامج نفقات إقامة هذه الورش بواقع ورشة تدريبية كل شهر، لافتاً إلى أهمية هذا البروتوكول فى تغيير ثقافة العمل لدى الشباب والذين يفضلون العمل الحكومى على العمل فى القطاع الخاص خاصة فى ظل حاجة كافةالقطاعات الإنتاجية لعمالة فنية مدربة.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن تنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية التي تناولت قضايا العمل الفني في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج سيتولى تقديم جوائز مالية لأفضل الأعمال المقدمة بقيمة إجمالية 144 ألف جنيه سنويا.

وأضاف أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، أن الجوائز تشمل ستة فنون صحفية (التحقيق، والحوار، والمقال، والكاريكاتير والرسوم التعبيرية، والتغطية الخبرية والتصوير الصحفي” حيث تمنح الجوائز للحاصلين على المراكز الأولى بكل فرع، وتحمل الجائزة إلى جانب قيمتها المعنوية، جانب مادي حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع على 10 آلاف جنيه والثاني علي 8 آلاف جنيه، والمركز الثالث على 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان تحكيم من كبار الصحفيين لتحديد الأعمال الفائزة.