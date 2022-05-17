بروتوكول تعاون بين «الزراعة» وشركة «أهدو» لخدمة العاملين في سلامة الغذاء

قام كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) تمثله هند عبد اللاه مدير المعمل بوزارة الزراعة، وشركة أهدو العربية للصحة العامة والتنمية يمثلها الدكتور ممدوح عيسى المدير التنفيذي للمجلس بتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين بمقر المعمل.

وقالت هند عبد اللاه مدير المعمل، إن البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، ولدعم العاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب وخدمات تحليلية واستشارات فنية وتعاون في مجالات أخرى مثل التعاون في تدريس دبلومات علمية وإجراء مشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح صغار المنتجين والمصدرين.

واتفق الطرفان على تفعيل بنود البروتوكول فور توقعيه بما يخدم هذين القطاعين الكبيرين وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة.

وأضافت عبد اللاه أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة.

وأكد ممدوح عيسى أن البروتوكول يأتي في إطار دور المعمل وأهميته من خلال الخدمات التي يقدمها، ويضم خدمات متنوعة بما يهدف لتقديم خدمات أكثر لأعضاء المجلس.

وجدير بالذكر أن شركة أهدو إحدى أهم الشركات الإقليمية الرائدة في مجالات الحلول المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشتمل على وضع النظم، والتطوير، والمراجعة، والتدريب، لخدمة الأفراد والجهات الهادفة للربح، وغير الهادفة للربح، والحكومية، كما أنها تعني بالعمل في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة، قطاع الحلول المتكاملة لسلامة الغذاء والمياه.