بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» و«جامعة عين شمس» لتأهيل الشباب على إدارة أموالهم



وقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون لرفع مستويات الوعي المالي غير المصرفي بين طلاب الجامعة ونشر الثقافة المالية بينهم، وتأهيلهم لاتخاذ قرارات مستنيرة عند استخدام وإدارة الأموال وتحقيق الرشد والرفاهية المالية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول، الذي وقع بمقر هيئة الرقابة المالية، من جامعة عين شمس، أ.د. خالد قدرى عميد كلية التجارة ، أ.د. هيام وهبه وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،

أوضح الدكتور عمران أن بنود الاتفاق سيمتد العمل بها على مدار خمس سنوات (2026 – 2022) تمثل فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، وتتضمن أنشطة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جدية، بجانب تحسين قدرتهم على معرفة واستخدام أساليب تمويل المشروعات غير المصرفية، وحث الشباب على تجربة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية وفقا لاحتياجاتهم.



وتابع أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة سيسعى خلال تنفيذ بنود البروتوكول لرفع ثقافة الشباب وحمايتهم من عمليات الاحتيال والنصب المالي، بالإضافة إلى رفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية.

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن الاهتمام البالغ بتثقيف الطلاب مالياً، وأن مدّ جسور التعاون مع هيئة الرقابة المالية من شأنه أن يٌدعم عملية الشمول المالية والذي يعد أولوية وطنية تحفز النمو الاقتصادي عبر إدماج كافة فئات المجتمع بمختلف مستوياتها خاصة الفئات المهمشة والشرائح ذات الدخل المنخفض بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة .

وأشار إلي أن جامعة عين شمس تضم 200 الف طالب بمرحلة البكالوريوس ، 25 الف طالب بالدراسات العليا الي جانب 30 الف اداري، مما يعد فرصة كبيرة لتعظيم هذا الفكر داخل الجامعة بكل منتسبيها للتوعية المالية ، مضيفا انه سيتم وضع آلية لتنفيذ البروتوكول بمركز الابتكار وريادة الأعمال.



وقال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة أن بنود البروتوكول تتماشى مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية والتي تسعى إلى رفع الثقافة والمهارة المالية لأفراد المجتمع، وتشجيع سلوك الادخار عند الإفراد، وترسيخ مبادئ حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية وتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، ورفع قدرة الأفراد على التخطيط السليم للتقاعد، وزرع الانضباط الإئتمانى لأفراد المجتمع.



جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية والذي أسند إليه تنفيذ ومتابعة الالتزامات الواردة بالبروتوكول من قبل الهيئة، يهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفي، ونشر العلوم والثقافة المالية وتوعية المستثمرين من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون على المستويات المحلية والعربية والدولية في كل من شأنه رفع مستوى العمل المالي غير المصرفي في مصر.



كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والعمل على نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين فئات المجتمع المختلفة.



