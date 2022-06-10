بروتوكول تعاون بين «الرعاية الصحية» و الإسماعيلية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع محافظة الإسماعيلية، بشأن تخصيص مبنى تابع للمحافظة لتحويله إلى مقر إقليمي للهيئة بمحافظات إقليم القناة، وذلك بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، و ذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية لدعم جهودها نحو إنجاز تطبيق المنظومة الجديدة.

تخصيص مبنى الصالون الأخضر بالإسماعيلية لتحويله مقر إقليمي للهيئة

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، خلال مراسم توقيع البروتوكول، أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تخصيص مبنى الصالون الأخضر بالإسماعيلية لتحويله إلى مقر إقليمي للهيئة بمحافظات إقليم القناة، لافتًا إلى أنه سيتم تجهيز المبنى طبقًا للبرنامج الوظيفي المحدد له.

وأضاف، أن المبنى المخصص للمقر الإقليمي للهيئة، يتكون من ثلاثة أدوار، وعلى مساحة ألف و519 متر مربع، وكائن في شارع الشيخ زايد التجاري بحي ثالث الإسماعيلية، ليكون المقر الإقليمي للهيئة، لافتًا أنه سيتم اتخاذ جميع إجراءات الأعمال الاستشارية والفنية لتجهيز المقر في أقرب وقت طبقًا للمهام المخصصة له.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر لمحافظ الإسماعيلية، ولكل القائمين على الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتعاونهم الدائم والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.

وثمَّن “السبكي”، جهود محافظ الإسماعيلية في الجولات الميدانية والمستمرة لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك التأكد من كفاءة التشغيل للمنظومة بالمحافظة، ومطابقتها لأعلى مستوى من المعايير الإنشائية والجودة العالمية، لافتًا إلى أن هذا يؤكد على تضافر كل جهود الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تزويد مركز العلاج الطبيعي التابع للهيئة في الإسماعيلية بمركز للطب الرياضي

وفي السياق ذاته، وافق الدكتور أحمد السبكي، على طلب محافظ الإسماعيلية بتزويد مركز العلاج الطبيعي التابع للهيئة في الإسماعيلية، بمركز للطب الرياضي والعلاج التأهيلي، بحيث يصبح أكبر مركز متخصص بهذا المجال لخدمة المواطنين وأندية الكرة المصرية.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تلعب دورًا خدميًا ومجتمعيًا مع هيئة الرعاية الصحية وباقي مؤسسات الدولة من الجهات المعنية لتسخير جميع إمكاناتها لتطبيق التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات ورعاية صحية فائقة للمواطنين.

وتابع إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، أحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمة الطبية في المحافظة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم المنظومة لتوفير حياة كريمة وصحية آمنة لكل المصريين.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة، الشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، على الجهد المبذول وكفاءة العمل لتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية لأبناء الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المقر الإقليمي سيساعد في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة بأعلى كفاءة وبمعايير موحدة، وتحقيق الهدف منها واستمرارية التقدم بأشكال الرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

قام بتوقيع البروتوكول، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثل عن الهيئة، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، كممثل عن المحافظة.

حضر توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاري، نائب مدير الفرع.

ومن جانب محافظة الإسماعيلية، اللواء أركان حرب محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، اللواء أركان حرب مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعصام نصار مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.