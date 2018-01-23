بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وجمعية خليجيون في حب مصر

لدعم العلاقات الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بمصر محمد ريحانوقّع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الهيئة وجمعية "خليجيون في حب مصر"، برئاسة الدكتور يوسف العميري، لتبادل المعلومات؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية

لدعم العلاقات الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بمصر





محمد ريحان

وقّع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الهيئة وجمعية “خليجيون في حب مصر”، برئاسة الدكتور يوسف العميري، لتبادل المعلومات؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح عبد الرازق بأن البروتوكول يأتي انطلاقًا من الرغبة المشتركة من الطرفين نحو زيادة ودعم وتنمية العلاقات الصناعية بين جمهورية مصر العربية وأشقائها في الخليج العربي، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، من خلال تقديم الدعم الفني والمعلومات اللازمة للمستثمرين الصناعيين الخليجيين، بما يسهم بزيادة حجم التدفقات الاستثمارية العربية لمصر، عن طريق توفير بيانات حول المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وما تشهده من مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات.

كما يهدف البروتوكول للتعريف بفرص الاستثمار وتشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة لتعزيز الأعمال والبعثات الاستثمارية، والعمل على إزالة أي صعوبات تعوق تنفيذ الاستثمارات الخليجية بمصر.

من جانبه صرح الدكتور يوسف العمري، رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر، بأن الجمعية تكونت في الأساس لدعم مصر سياسيًّا واقتصاديًّا، وتهتم بالعديد من الجوانب الثقافية والاجتماعية، فضلًا عن البعد الاقتصادي، حيث تعد الجمعية نواة لتجمع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين راغبي الاستثمار الصناعي في مصر، موضحًا أن الجمعية في إطار البروتوكول الموقّع مع الهيئة ستقوم بتعريف رجال الأعمال والمستثمرين العرب بفرص الاستثمار المتاحة في مصر.