بروتوكول تعاون بين التعليم والصحة النفسية والروتاري لدعم المدارس الدامجة

المال - خاص وقع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بروتوكولًا مع الأمانة العامة للصحة النفسية والاتحاد النوعي للأندية الروتارية، بشأن تقديم الدعم الفني للمدارس الإعدادية الحكومية الدامجة، وذلك نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. وحضر الت

المال – خاص



وقع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بروتوكولًا مع الأمانة العامة للصحة النفسية والاتحاد النوعي للأندية الروتارية، بشأن تقديم الدعم الفني للمدارس الإعدادية الحكومية الدامجة، وذلك نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحضر التوقيع دكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.

وأكد حجازي أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم الفني لعدد من المدارس الدامجة في المرحلة الإعدادية؛ لتحسين التعلم للتلاميذ من ذوي الإعاقة البسيطة بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، كجزء من الجهود التى تبذلها الوزارة بل والدولة ككل من أجل تحقيق المساواة فى التعليم.

ومن جهتها أوضحت مشهور أن البروتوكول يأتي في إطار الاهتمام بأبنائنا الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم تعليم متميز، باعتباره حقًا من حقوقهم، مع توفير بيئة داعمة لعملية الدمج، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، مضيفة أن هذا يحتاج جهًدا كبيرًا من الجميع.

وفى السياق ذاته، أشارت عبدالسلام إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في رحلة بدأتها الوزارة من أجل إنشاء نموذج المدارس الدامجة في مصر، فضلًا عن أن الشراكة مع الأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية دفعة قوية؛ لتعزيز التطوير المهني للمعلمين بما يلبى الاحتياجات التعليمية الخاصة.