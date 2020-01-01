بروتوكول تعاون بين “التعليم” و”الشباب والرياضة” لنشر كرة اليد بالمدارس

اتفقت وزارتا التربية والتعليم والشباب والرياضة على نشر لعبة كرة اليد بالمدارس ، وفي هذا السياق وقعت الوزارتان برتوكول تعاون .

ووقع البروتوكول د. إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويهدف البروتوكول إلى انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر.

وطبقا للبرتوكول سيتم تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.

وشهدا وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، والشباب والرياضة د. أشرف صبحي، مراسم توقيع البرتوكول .

وأكد د. طارق شوقي، إن بناء الإنسان المصري ليس فقط بالمناهج وطرق التدريس، وإنما بالاهتمام بنشر الوعي بأهمية الرياضة في تكوين شخصية الأطفال وتنمية الروح الرياضية بداخله.

وأشار شوقي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة بشأن جعل مادة التربية الرياضية مادة إجبارية أساسية، ما سينعكس على تطوير الرياضة المدرسية .

وأضاف: سعداء بتوقيع البروتوكول بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري لكرة اليد، مشيدًا بالجهود التى يقدمها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ودعمه لمصر في هذه الرياضة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطلعاته في نشر الرياضات المختلفة داخل المدارس.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة متكاملة، لنشر الثقافة الرياضية في المدارس.

وأشار الوزير إلى أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والمدرسة هي البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.

وقال د. حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إن مصر لن تتقدم في الرياضة إلا من خلال الاهتمام بالرياضة المدرسية ما سيتوجب الارتقاء بها لما لذلك من آثار إيجابية تنعكس على سلوك أبنائنا.

وأكد أن تحقيق النجاحات في الرياضات المختلفة لن يأتي بين يوم وليلة ولكن يحتاج إلى تضافر الجهود للنهوض بالرياضة في المدارس.

وأشار إلى أن مصر كانت لها تجربة رائدة في النهوض بالرياضة وسبقنا العديد من دول المنطقة في هذا الأمر.

وقالت د. إيمان حسن، إن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية يعكف على توفير أجواءً مناسبة لطلاب المدارس تمكنهم من ممارسة الرياضة، ومنحهم كل الفرص بشكل عملي مدروس ليخرج من بينهم أبطال في مختلف الرياضات.

وأثنت حسن على الجهود التي قدمها د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ تولية رئاسة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية عام 2018، حيث لم يدخر جهدًا ولا وقتًا ولا دعمًا إلا سارع وبادر بتقديمه لإنجاز المهام المطلوبة.

كما أثنت على الدعم اللامحدود الذي يقدمه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كل مشاريع الاتحاد.

وأضافت حسن: كلنا نحاول جاهدين أن تكون الرياضة المدرسية ملفًا رئيسيًا ليست على الهامش في المدارس، تدعمنا رؤية القيادة السياسية في الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا للرياضة بشكل عام، والرياضة المدرسية بشكل خاص.