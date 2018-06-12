بروتوكول تعاون بين التعليم والثقافة ومصر الخير لاكتشاف الطلاب الموهوبين

المال- خاص صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور طارق شوقى وقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، ويمثلها الدكتورة إيناس عبد الدايم بصفتها وزيرة الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، ويمثلها الدكتور على جمعة بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة بشأن "اكتشاف الطلاب الموهوبين

المال- خاص

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور طارق شوقى وقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، ويمثلها الدكتورة إيناس عبد الدايم بصفتها وزيرة الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، ويمثلها الدكتور على جمعة بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة بشأن “اكتشاف الطلاب الموهوبين بالمدارس، ودعم الأنشطة الخاصة بهم”.

وأشار شوقى إلى أن البروتوكول يهدف إلى تكاتف الجهود، وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة، وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم كل المبادرات التى تسهم فى النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ وخدمة هذا الوطن، ورعاية النشء، وبصفة خاصة الموهوبين، وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال التعاون والمشاركة بين الأطراف الثلاثة فى القيام بتنفيذ برامج اكتشاف وتنمية الموهوبين بمدارس التعليم المجتمعي، وكذلك بكل المشروعات التعليمية والتربوية والثقافية.

ويتضمن البروتوكول التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير الكوادر المتخصصة من المدربين المعتمَدين لديه التابعين للإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والاستعانة بالخبرات التدريبية التي يراها مناسبة للقيام بالتدريب على آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين، وعلى التقنيات التي تساعد الموهوبين على أداء المهارات المختلفة، والمشاركة في إعداد: (الحقائب التدريبية الخاصة بالموهوبين، والبطاريات الخاصة بالقياس والتشخيص للموهبة، ونشر ثقافة الموهبة)، وتوفير المادة التدريبية الخاصة بكل من (الندوات، وورش العمل، والتدريبات، والمسابقات، والمعسكرات)، بالإضافة إلى إتاحة مراكز الموهوبين التابعة للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي على مستوى الجمهورية في جميع المديريات؛ لتنفيذ الأنشطة المقترحة.

كما تلتزم وزارة الثقافة بإتاحة كل قطاعات الثقافة بالمحافظات والمدن التي بها مدارس؛ للاستفادة من إمكانات هذه القطاعات في خدمة مواهب الأطفال، وإجراء المسابقات الفنية بين الطلاب، وتقديم الجوائز للفائزين منهم، بالإضافة إلى العمل على تنمية المواهب الفنية، وتبنّي المواهب المتميزة من خلال الأنشطة المختلفة، وتوفير الكتب، والقصص، والمواد التي تساعد في تنفيذ الأنشطة لأطفال هذه المدارس.

من جهتها تلتزم مؤسسة مصر الخير بتحمل التكلفة المالية لتنفيذ البرنامج، من حيث إعداد الأدلة والحقائب والبطاريات التدريبية للمشروع، وتوفير المواد، والاختبارات والمقاييس اللازمة لتنفيذ المشروع في ضوء الميزانيات المتاحة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني اللازم للمشروع داخل مدارس التعليم المجتمعي.

تم توقيع البروتوكول بحضور الأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والأستاذة عبير أنور مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى.