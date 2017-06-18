بروتوكول تعاون بين التضامن ومستثمري أكتوبر لتوفير7 آلاف فرصة عمل

وكالات:شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، حيث وقع عن الطرف الأول نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية والتنمية، وعن الطرف الثاني الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية.يأتي البروتوكو

وكالات:

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، حيث وقع عن الطرف الأول نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية والتنمية، وعن الطرف الثاني الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية.





يأتي البروتوكول في إطار إطلاق الوزارة لبرنامج فرصة المكمل لبرنامج «تكافل وكرامة» والذي يقصد به فرصة عمل، وهو آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدي والباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظف والدخل الثابت، تحت مظلة حماية اجتماعية ذات آليات مختلفة تهدف للارتقاء بقيمة العمل ويواكب ذلك تأكيد البروتوكول على المسئولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني.

يستهدف البروتوكول توفير7000 فرصة عمل بحد أدني 1400 جنيه للأجور على مستوى 6 محافظات وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الفيوم، وبني سويف، ويستهدف فئات الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاما، حيث تلتزم الشركات التابعة لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر بتوفير فرص عمل بالمحافظات المشار إليها مع توفير وسائل الانتقال للعمل وتوفير الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية لمن يتم تعيينه على أن تقوم وزارة التضامن بتوفير الكشوف الخاصة بالفئات المستهدفة وإمداد الطرف الأول بها، وسوف تصل مدة تنفيذ البروتوكول إلى سنة من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد.

وشارك بالحضور وزير الصناعة ووزير الكهرباء أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة، ونضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، وإيهاب الخولي وكيل اللجنة التشريعية، ورشا رمضان وكيل لجنة التضامن، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق، وعدد كبير من رجال الأعمال .