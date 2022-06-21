بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«استادات» لرعاية المواهب الرياضية

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس سيف الله الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة، لرعاية واكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مصر بدور الرعاية، وذلك بحضور العميد محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب.



ويهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة في الارتقاء بالجانب الرياضي والاجتماعي بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية داخل دور الرعاية بجميع المحافظات، ورعايتهم رياضيا واجتماعيا وثقافيا.



وأكدت القباج أن وزارة التضامن تبذل جهداً في دعم دور الرعاية والاهتمام بأبناء مصر ورعايتهم ،حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات لرعاية الأبناء واكتشاف مواهبهم، كما وضعتهم الوزارة ضمن أولويات الحماية الاجتماعية تماشياً مع المرحلة التنموية الحالية .



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد التعاون مع شركة استادات لما لديها من خبرات وكفاءات في رعاية واكتشاف المواهب الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية في كافة الأنشطة الرياضية من خلال استغلال الأندية والأستادات التابعة للشركة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لإيجاد قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية.



ومن جانبه قال المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية إن الشركة تتطلع من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لاكتشاف ورعاية المواهب في دور الرعاية في كافة الأنشطة الرياضية مستغلة في ذلك الأندية والاستادات التابعة للشركة في كافة المحافظات بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية.

وأضاف الوزيري أن رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات شركة استادات الوطنية.



وشهد البروتوكول الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتوفير البيانات اللازمة للشركة من حيث عدد دور الرعاية وعدد الأبناء الموجودين بداخلها ونوع الاعاقات.

كما تلتزم الشركة بتوفير أماكن التدريب والتأهيل للمشاركين وتوفير المستلزمات الرياضية لمن وقع عليه الاختيار من الابناء بعد اجتياز الاختبارات.