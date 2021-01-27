بروتوكول تعاون بين «التضامن الاجتماعي» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية”، وذلك بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلى، ومن مؤسسة ساويرس المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية للمؤسسة، حيث يوفر البروتوكول الدعم المالي اللازم لتأسيس وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، والذي يقدر بثلاثة عشر مليونًا وستمائة ألف جنيه.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون وزارتى التضامن ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتى التضامن الاجتماعى والجامعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إحداث نوع من التكامل بينهم فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطنًا مصريًا، يمثل هدفًا للتنمية المستدامة ومعول عليه المساهمة فى تحقيقها.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تستهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية” سواء خلال العام الدراسى أو أثناء الإجازة السنوية”، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعى لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوحدات تعزز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وحدة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن ستلتزم بتوفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعى بكل جامعة، بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، إضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوى الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسى والاجتماعى للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين.

وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، كما سيتم إقامة معرض دائم لطلاب الجامعات بأسعار مخفضة، على أن يمكن الطلاب من المشاركة فى تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات الفائقين من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

من جانبها، أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية” حرص مؤسسة ساويرس على توطيد سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تلبي تطلعات كل فئات المجتمع المصري، بما في ذلك طلاب الجامعات، حيث تعمل المؤسسة من خلال هذه الشراكة الجديدة على توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للطلبة المستحقين دون تمييز.

من جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ان وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية مبادرة وطنية تستهدف بناء الانسان المصري وتشكيل الوعي الانساني والاجتماعي لدي الطالب، مشيدا بدور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ودعمها المبادرة.