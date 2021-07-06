اتصالات وتكنولوجيا

بروتوكول تعاون بين التأمين الاجتماعي وشركات المحمول لصرف المعاشات عبر المحافظ

بدايةً من أغسطس المقبل
محمود جمال 1:55 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 1:55 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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وقعت اليوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري (فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات مصر، وي) بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الالكترونية، وانطلاقاً من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في العمل على توفير كافة السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي.

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ويهدف بروتوكول التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات، حيث سيتم إتاحة صرف المعاش الكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول ،عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة الكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول لتيسير الإجراءات على المستحقين.

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ويأتي هذا البروتوكول استكمالا للتعاون الدائم والمثمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في مارس الماضي لتيسير صرف المعاشات من خلال القنوات الالكترونية.


وجدير بالذكر أن خدمات المحافظ الالكترونية هي خدمات تلبي احتياجات المستحقين المالية والمصرفية بسهولة ويسر، وتتيح استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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