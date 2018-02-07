بروتوكول تعاون بين البورصة وشباب الأعمال للاستثمار فى مصر

منى عبدالباريتوقع البورصة المصرية وجمعية شباب الأعمال بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل لمبادرة "استثمر"، التي تعتزم الجمعية إطلاقها أبريل المقبل، وتهدف لفتح فرص جديدة ومتطورة للاستثمار فى مصر.قال يحيى عاشور رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية إن البروتوكول يعتبر خطوة مهمة من خطوات تنفيذ المبادرة، ال

منى عبدالباري



توقع البورصة المصرية وجمعية شباب الأعمال بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل لمبادرة “استثمر”، التي تعتزم الجمعية إطلاقها أبريل المقبل، وتهدف لفتح فرص جديدة ومتطورة للاستثمار فى مصر.

قال يحيى عاشور رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية إن البروتوكول يعتبر خطوة مهمة من خطوات تنفيذ المبادرة، التي تُسهم فى رفع الوعى لدى أعضاء الجمعية بدور البورصة فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة ومختلفة.

وأكد عاشور ترحيب ودعم الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى تحقيق هذا التعاون لاعتبار الجمعية منصة مهمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عاشور أن هذه الشراكة تتيح للجمعية التعاون مع الجهات التى تتعامل مع البورصة المصرية، كما تفتح مجالاً للتعاون مع المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إصلاح مناخ الأعمال وحصر ومراجعة وتنقيح التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال.

وقالت الجمعية في بيان اليوم إن هذا التعاون يأتي كأداة لتشجيع صغار المستثمرين المصريين في المشروعات الاقتصادية وتطوير سياسات جديدة من شأنها التركيز على تعزيز المناخ الاقتصادي وعلى وجه الخصوص الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة، إضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة للاستفادة من القيد بالبورصة المصرية للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وما لذلك من مردود إيجابي على مناخ الأعمال والاستثمار.

