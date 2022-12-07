بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري والغرفة التجارية للقاهرة

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بهدف توفير خدمة التحصيل الإليكتروني للاشتراكات السنوية والرسوم التي تحصلها الغرفة، وذلك بفروع البنك المنتشرة، ودعم التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية الكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي المصري والدولة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدًا التزام البنك باستكمال دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر طرح برامج ونماذج مبتكرة للخدمات المصرفية المالية وغير المالية التي تخدم نموها المستدام، من خلال تيسير الاقتراض ودعم التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية الكترونية.

وأضاف أن ذلك يأتي نظرًا لدور تلك المشروعات في سد احتياجات السوق المحلية، لتحقيق النمو وزيادة المعروض من المنتجات في السوق وتعميق التصنيع، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، ودعم الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.

وأعرب إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي في دعم وتمويل المشروعات القومية والمساهمة في التحول الرقمي لها، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة توفير ممثل من الغرفة للتواجد ببعض فروع البنك لتوفير خدمات الغرفة ومنها استخراج السجلات التجارية للشركات، بالإضافة إلى توفير مكتب لممثل البنك ببعض مقار الغرفة، لتلقي طلبات توفير الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتحويلها لأقرب فرع لهم.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يشمل توفير المنتجات والخدمات المصرفية لأصحاب المشروعات والأفراد، مثل فتح الحسابات وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية المشتركة، واستخدامها في التحصيل الإليكتروني، وكذا الإجابة على الاستفسارات، وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، سواء من خلال مكاتب تمثيل البنك المتاحة بمقرات الغرفة، أو بفروع البنك.

وأشار طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية مخصصة لأنشطة الشعب التجارية بالغرفة من خلال البرامج المتنوعة ومنها الأهلي بيزنس، بالإضافة الى تأهيل أصحاب المشروعات وتطويرهم وتدريبهم لإقامة مشروعات جديدة، حيث يدرك البنك أن التمويل ليس العقبة الأساسية التي تواجه رواد الأعمال فيحرص على مساندتهم في إعداد دراسات الجدوى، وكيفية تصميم وتسويق المنتج وغيرها من التحديات التي يسعى البنك لتقديم الحلول العملية المناسبة لها.