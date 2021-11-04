اتصالات وتكنولوجيا

بروتوكول تعاون بين البريد وهيئة الدواء لتطوير منظومة الفحص الفنية للشحنات الطبية

الواردة من الخارج عبر البريد المصري
محمود جمال 5:45 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 5:45 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد، وهيئة الدواء المصرية يهدف إلى تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري.

وقع البروتوكول عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التي يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم.. مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم في توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات للسوق المصرية.

اقرأ أيضا  «سلاح التلميذ» يطلق تطبيقه للتعليم الرقمى ويشارك فى معرض Cairo ICT 2021

وأوضح فاروق أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيضمن إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الواردة من الخارج عبر البريد المصري بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتوصيل الشحنات للمواطنين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة كما يشمل البروتوكول توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

اقرأ أيضا  أورنج مصر تسجل 4.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث

ومن جانبه صرح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين في ضوء توجه الدولة نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

اقرأ أيضا  أسامة كمال: الرئيس السيسي يفتتح الدورة 25 من معرض كايرو آي سي تي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

فودافون تفوز بمناقصة لإنشاء أبراج محمول في 7 قرى بمبادرة «حياة كريمة»

محمود جمال 4:37 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

لتعميق استثماراتها.. «طلبات» تستعد لطرح خططها على الحكومة المصرية

محمود جمال 2:45 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

«أمان» تقدم خدمة شحن الكروت الذكية لمواصلات مصر

محمود جمال 2:19 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

لأول مرة.. «بوسطة» لخدمات الشحن والتوصيل تشارك في معرض CAIRO ICT 2021

محمود جمال 12:21 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

«مرسول» تقدم خدمات توصيل الطلبات مجانا للعارضين وزوار معرض كايرو آي سي تي

محمود جمال 11:16 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

اتفاقية تعاون بين إيتيدا وبيبسكو مصر للتوسع فى عمليات تصدير خدمات التعهيد

محمود جمال 10:51 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21