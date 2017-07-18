بروتوكول تعاون بين البريد وجامعة بني سويف‎

المال ـ خاص:وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف يتم بموجبه فتح مركز خدمات بريدية داخل مبني جامعة بني سويف، يقوم بتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وأوضح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه فور تفعيل البر

المال ـ خاص:

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف يتم بموجبه فتح مركز خدمات بريدية داخل مبني جامعة بني سويف، يقوم بتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه فور تفعيل البروتوكول سيتم تقديم جميع الخدمات للعاملين بالجامعة، إضافة إلى تحصيل مصروفات أكثر من ٤٠ ألف طالب مقسمين على ٢٩ كلية وصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من خلال مركز الخدمات البريدية.

وأضاف عصام الصغير أن توقيع هذا البروتوكول ياتى استكمالاً لجهود الهيئة القومية للبريد نحو تطوير خدماتها واستحداث خدمات جديدة واستهداف شرائح جديدة من العملاء لتعظيم ايرادات الهيئة.

وأشاد الدكتور أمين السيدأ رئيس جامعة بنى سويف، بالتطور الذى وصلت إليه الهيئة القومية للبريد من تطوير للمكاتب بمختلف المحافظات وفى أداء الخدمات، متمنيا الاستمرار على هذا الوضع المشرف، مشيرا إلي أن وجود مركز خدمات للهيئة داخل الجامعة يقدم الخدمات المالية والبريدية يمثل إضافة للجامعة سوف تسهل على الطلاب سداد المصروفات بالاضافة إلي صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ونظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم فريق كرة القدم الخماسية التابع لها بعد فوزة بالبطولة الـحادية عشر لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للمرة الثانية على التوالى، والتى عقدت علي ملاعب نادي القرية الذكية، تحت رعاية المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، وشاركت فيها 25 شركة ما بين شركة راعية للحدث ومشاركة بفريق، وكان أبرزها وزارة الاتصالات وشركة أورنج والمصرية للاتصالات وشركة IBM وشركة منتور جرافيكس وACT وMCS وإيتيدا والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث حصدت الهيئة القومية للبريد كأس البطولة بعد فوزها على شركة MCS بثلاث أهداف نظيفه وحصل فيها فريق شركة MCS علي المركز الثاني للبطولة وشركة أورنج المركز الثالث بينما جاءت المصرية للاتصالات في المركز الرابع.

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بهذه المناسبة إن فوز فريق البريد بهذه البطولة للعام الثاني علي التوالي في أول مشاركتين له يدعو إلي الفخر ويثبت تربع نشاط كرة القدم بالبريد المصري علي جميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونتائج المباريات المشرفة تثبت ذلك كما أن هذه البطولة تنضم الي البطولات الرياضية الكثيرة التي حصلت عليها الهيئة في الفترة اﻷخيرة وهذا نتاج اﻻهتمام بالنشاط الرياضي الداخلي للعاملين وكان اخرها تصفيات ونهائيات البطولة السنويه لكرة القدم للعاملين بالبريد وأبنائهم حيث اشترك فيها أكثر من 500 ﻻعب وكانت ثمارها تكوين فرق قويه متميزه تمثل الهيئة في مثل تلك البطوﻻت .

وسلم رئيس البريد أثناء الاحتفالية اللاعبين والجهاز الفني والاداري للفريق شهادات تقدير وجوائز مالية تقديراً لما بذلوه من مجهود للفوز بهذه البطولة، وذلك في إطار الاهتمام بالعاملين وتنمية الجانب الرياضي والنفسي لهم بجانب برامج التدريب وصقل المهارات التي تقدمها الهيئة لرفع كفاءة العاملين، وشارك في الاحتفال أحمد عبد الحليم، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق وسيد يوسف رئيس النقابة العامة للبريد ولفيف من قيادات الهيئة.