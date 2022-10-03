بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري ونظيره الجزائري لتبادل الخبرات

وقع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، بروتوكول تعاون مع نظيره الجزائرى لتعزيز التعاون ونقل وتبادل الخبرات بقطاع التأمين بالبلدين الشقيقيين.

جاء ذلك على هامش الدورة الرابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين والذي تنعقد فعالياته على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

كما شهدت الدورة الرابعة للملتقى تكريم الراحل الدكتور فتحي يوسف، رئيس الاتحاد المصري للتأمين الأسبق، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا، بالإضافة إلى ماهر الحسين مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقا.

وكان فعاليات الدورة الرابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين 2022 قد انطلقت صباح اليوم ، وتنعقد هذه النسخة من الملتقى تحت عنوان “نحو آفاق جديدة في سوق التأمين”، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، اللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، وكبرى شركات التأمين ونخبة من خبراء قطاع التأمين حول العالم.

ومن المقرر أن تشهد إحدى جلسات المؤتمر مناقشة التأمين المستدام والطريق إلى COP27، بالإضافة الى إمكانية دعم قطاع التأمين لخطط مواجهة تغير المناخ.