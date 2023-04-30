بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للشطرنج ومؤسسة العباقرة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي و المهندس مصطفى سيف رئيس مجلس إدارة مؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية نشر ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدارس ، وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال الفعاليات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها بشكل دورى، مؤكدا على أن الأنشطة الرياضية والثقافية تسهم بدورها في تنشئة الطلاب بصورة إيجابية، وتعمل على تنمية مهارات وقدرات الطلاب الجسدية والعقلية،

ولفت إلى تقديم كامل الدعم لكافة أنواع التعاون التي تدعم الأنشطة المختلفة لطلاب المدارس، و الذي يأتي تماشيا مع ما تشهده المنظومة التعليمية من تطور غير مسبوق.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للشطرنج ومؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا، إلى إدارة ومتابعة دوري الشطرنج في مدارس مصر ،وتدريب وتنفيذ المسابقات، وإنتاج منصة شطرنج رقميه ،

وتسعي مؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا بإعتبارها مؤسسة حكومية لرعاية وتدريب وتأهيل كل من هو عبقري فردا كان او مؤسسة مع توفير كافة الاحتياجات التدريبية التكنولوجية وكافة الامور المادية و المهنية والعلمية داخل مصر وخارجها .وتطبيق الاتحاد المصري للشطرنج الرقمي