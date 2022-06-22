بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين ومنظمة التأمين الأفريقية الأسبوع المقبل

أعلن الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين بأنه سيتوجه كل من مؤمن مختار الأمين العام للاتحاد وهبة فؤاد الأمين العام المساعد الأسبوع القادم لنيروبي عاصمة كينيا لحضور فعاليات واجتماعات المؤتمر العام لمنظمة التأمين الأفريقية بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء المنظمة.

وسيتم على هامش الاجتماعات توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين واعادة التأمين والمنظمة الأفريقية للتأمين بغرض تدعيم أواصر التعاون وتبادل المعلومات بما يخدم مصالح الأعضاء في كلا الجانبين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين أنشئ عام 1964 ومقره الرئيسي جمهورية مصر العربية ويضم في عضويته أكثر من مائتي شركة تأمين وإعادة تأمين من قارتي أفريقيا وآسيا ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم علاقات التعاون والعمل بين الشركات الأعضاء بالاتحاد.